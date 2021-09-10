Son dakika haberi... Bir dönem Galatasaray başkanlık görevini de üstlenen Duygun Yarsuvat yaşamını yitirdi. Yaşanan bu acı gelişme hem Galatasaray hem de spor camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Peki, Duygun Yarsuvat kimdir? Galatasaray Eski Başkanı Duygun Yarsuvat kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar? İşte detaylar...
DUYGUN YARSUVAT KİMDİR?
Profesör Dr. Duygun Yarsuvat, 18 Ağustos 1937 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Orta öğrenimini İstanbul, Galatasaray Lisesi'nde (1948-1957) tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atanmıştır.
İşte hayatına dair bilgiler;
Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlamış, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etmiştir. 1966 yılında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri" başlıklı teziyle "hukuk doktoru" ünvanını almıştır. 1971 yılında ise aynı Üniversitede "Trafik Suçları Kriminolojisi" isimli Doçentlik tezi, jüri tarafından ittifakla kabul edilerek "doçentlik" payesine yükseltilmiştir. 1978 yılında "Çalışma Ceza Hukuku" başlıklı profesörlük tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, "profesör" ünvanına sahip kılınmıştır.
1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk Mastırı; 1978 yılında da İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında sürdürmüştür.
1971-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki görevi süresince Ceza Hukuku, Kriminoloji ve Ceza Usul Hukuku alanlarında dersler vermiştir. Verdiği dersler arasında, kriminoloji, ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukukuna ek olarak insan hakları hukuku, fikri mülkiyet hukuku, basın hukuku ve bilişim hukuku yer almaktadır. 1983 ve 1986 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde konuk profesör olarak Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanlarında ders vermiştir. 1997 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeliği görevine başlamış, 2008 yılına kadar kesintisiz Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku derslerini bu Üniversitede sürdürmüştür.