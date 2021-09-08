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    Trabzonspor, sol bek Azarovi için için Dinamo Batum ile pazarlık halinde

    Trabzonspor, sol bek Azarovi için için Dinamo Batum ile pazarlık halinde. Son teklif 450 bin Euro. Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi'nin önerdiği Azarovi için Abdullah Avcı da olumlu rapor verdi. Pazarlıkların sonuç verip vermeyeceği bugün belli olacak.

    Azarovi için kıran kırana

    Şimdiye kadar 2'si yerli toplam 9 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor, transferin son saatlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Futbol izleme komitesinin önerdiği Irakli Azarovi için Dinamo Batum kulübü ile sıkı bir pazarlık söz konusu. Gelen son bilgilere hala rakamsal olarak farklılıklar va ve anlaşma sağlanamadı. Ancak görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Bordo-Mavili kulübün son olarak Gürcü kulübüne 450 bin Euro önerdiği iddia ediliyor.

    ABDULLAH AVCI ONAY VERMİŞTİ
    Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi'nin önerdiği Azarovi için Abdullah Avcı da olumlu rapor verdi. Pazarlıkların sonuç verip vermeyeceği bugün belli olacak.

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