Trabzonspor, sol bek Azarovi için için Dinamo Batum ile pazarlık halinde

Şimdiye kadar 2'si yerli toplam 9 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor, transferin son saatlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Futbol izleme komitesinin önerdiği Irakli Azarovi için Dinamo Batum kulübü ile sıkı bir pazarlık söz konusu. Gelen son bilgilere hala rakamsal olarak farklılıklar va ve anlaşma sağlanamadı. Ancak görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Bordo-Mavili kulübün son olarak Gürcü kulübüne 450 bin Euro önerdiği iddia ediliyor.

ABDULLAH AVCI ONAY VERMİŞTİ

Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi'nin önerdiği Azarovi için Abdullah Avcı da olumlu rapor verdi. Pazarlıkların sonuç verip vermeyeceği bugün belli olacak.