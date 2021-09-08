Şenol Güneş’ten Hollanda maçı sonrası hakkındaki sert eleştirilere net bir yanıt geldi! "Ülkem için her şeyi yaparım"

Hollanda karşısında aldığımız 6-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakkındaki istifa çağrılarıyla ilgili konuştu. Güneş, "Sorumlusu benim. Doğru olan şeyler bozulmamalı, şahsımla alakalı değil. Benim, oyuncuları korumaya ihtiyacım var. Ben, ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum." dedi.

DÜZEN VE ŞEYTANLIK KARIŞMIŞ

Güneş, istifa çağrıları ile ilgili imalı bir göndermede de bulundu. Tecrübeli hoca, "Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirdim." dedi.

NE YAPACAĞIMI BİLDİRİRİM

Güneş ayrıca, "Ne yapacağımla ilgili konuşurum. Ancak bir senedir, 'Git' deniyor. Maaş deniyor. Mutlu değilim, huzursuzum. Şu anki tablo iyi değil." ifadeleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.