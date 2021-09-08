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    • 08.09.2021 13:27
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    Galatasaray transferde zamanla yarışıyor! Leicester ile anlaşma tamam

    Galatasaray'da transferin son saatlerinde hareketlilik devam ediyor. Portekiz'de forma giyen Assuncao ile anlaşan sarı-kırmızılı ekip Mendy'i de kadroya katmak için çaba harcıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    G.Saray zamanla yarışıyor! Leicester ile anlaşma tamam

    Galatasaray transferin son gününde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Famaliçao'da forma giyen Gustavo Assuncao ile anlaşan Aslan bir yıldızı daha renklerine katmak için yoğun mesai harcıyor.

    İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy'nin Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi. Yıldız oyuncunun menajeri Fransız medyasından Footmercato'ya yaptığı açıklamada, "Leicester ve Galatasaray, kiralık transfer için anlaştılar. 23:59'dan önce transferi tamamlamak için zamana karşı yarışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bilindiği gibi Galatasaray'da Assuncao transferi öncesinde Amadou Diawara, Mohamed Elneny ve Nampalys Mendy'nin isimleri geçiyordu.

        29 yaşındaki Senegalli yıldız orta saha Nampalys Medy'nin Leicester City ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Kariyerinde 300 maça çıkan tecrübeli oyuncunun 1 golü ve 6 asisti bulunuyor.

        Mendy, geçen sezon Leicester City formasıyla 29 karşılaşmada forma giydi. Sadece 1 asist üretti.

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