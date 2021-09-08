Galatasaray transferde zamanla yarışıyor! Leicester ile anlaşma tamam

Galatasaray transferin son gününde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Famaliçao'da forma giyen Gustavo Assuncao ile anlaşan Aslan bir yıldızı daha renklerine katmak için yoğun mesai harcıyor.
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy'nin Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi. Yıldız oyuncunun menajeri Fransız medyasından Footmercato'ya yaptığı açıklamada, "Leicester ve Galatasaray, kiralık transfer için anlaştılar. 23:59'dan önce transferi tamamlamak için zamana karşı yarışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bilindiği gibi Galatasaray'da Assuncao transferi öncesinde Amadou Diawara, Mohamed Elneny ve Nampalys Mendy'nin isimleri geçiyordu.