Galatasaray transferde zamanla yarışıyor! Leicester ile anlaşma tamam

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy'nin Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi. Yıldız oyuncunun menajeri Fransız medyasından Footmercato'ya yaptığı açıklamada, "Leicester ve Galatasaray, kiralık transfer için anlaştılar. 23:59'dan önce transferi tamamlamak için zamana karşı yarışıyoruz" ifadelerini kullandı.