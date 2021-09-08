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    • Spor
    • 08.09.2021 15:02
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    • 08.09.2021 15:06
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    CANLI | 76 Iğdır Belediyespor - Orduspor 1967 SK maçı canlı izle

    Son dakika haberine göre Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında 76 Iğdır Belediyespor evinde Orduspor 1967 SK'yı ağırlıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

    CANLI | 76 Iğdır Belediyespor - Orduspor 1967 SK

    Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 1. turda bugün 4 karşılaşma oynanacak. 76 Iğdır Belediyespor ile Orduspor 1967 SK karşılaşması ise A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    76 IĞDIR BELEDİYESPOR - ORDUSPOR 1967 SK MAÇI 11'LERİ
    76 Iğdır Belediyespor: Mustafa, Eyüp, İlker, Abdullah, Hasan, İlker, Ender, Enes, Barış, Baha, Muhammed
    Orduspor 1967 SK: Cantuğ, Ufuk, Oğuz, Ahmet, Bilal, Eray, Volkan, Metin, Cevatcan, Tevfik, Arda

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    Haberler Spor CANLI | 76 Iğdır Belediyespor - Orduspor 1967 SK maçı canlı izle
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