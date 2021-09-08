CANLI | 76 Iğdır Belediyespor - Orduspor 1967 SK maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 1. turda bugün 4 karşılaşma oynanacak. 76 Iğdır Belediyespor ile Orduspor 1967 SK karşılaşması ise A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

76 IĞDIR BELEDİYESPOR - ORDUSPOR 1967 SK MAÇI 11'LERİ

76 Iğdır Belediyespor: Mustafa, Eyüp, İlker, Abdullah, Hasan, İlker, Ender, Enes, Barış, Baha, Muhammed

Orduspor 1967 SK: Cantuğ, Ufuk, Oğuz, Ahmet, Bilal, Eray, Volkan, Metin, Cevatcan, Tevfik, Arda

DİĞER KARŞILAŞMALAR İSE ŞÖYLE:

Siirt İl Özel İdare - Çankaya FK

Karaman Belediyespor - Kahta 02 Spor

Kuşadasıspor Modafen