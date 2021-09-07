Ulvestad Sivasspor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SERGEN HOCA LUIZ'İ VETO ETTİ

Beşiktaş'a bir kez daha David Luiz önerisi geldi. 34 yaşındaki Brezilyalı stoper için Kartal'a ulaşan menajerler daha önce istedikleri 2 milyon Euro garanti ücretten aşağı düşebileceklerini iletti. Ancak Sergen Yalçın ilk önerildiği zaman olduğu gibi David Luiz'e bir kez daha kadro planlamasında sıcak bakmadığını ifade etti.