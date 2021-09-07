Ulvestad Sivasspor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

DG Sivasspor, Çin ekibi Qingdao'dan ayrılan Norveçli orta saha Fredrik Ulvestad'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde 267 maçta 39 kez gol sevinci yaşarken, 24 de asist yaptı.
KORKMAZ ALANYA'DA
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Korkmaz, Akdeniz ekibinde oyun planını değiştireceğini söyledi.
KARAMOH GÜMRÜK'TE
Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalya 2. Futbol Ligi takımlarından Parma'dan kanat oyuncusu Yann Karamoh'u transfer etti.