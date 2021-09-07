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    Ulvestad Sivasspor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    DG Sivasspor, Çin ekibi Qingdao'dan ayrılan Norveçli orta saha Fredrik Ulvestad'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde 267 maçta 39 kez gol sevinci yaşarken, 24 de asist yaptı

    Ulvestad Sivasspor’da

    DG Sivasspor, Çin ekibi Qingdao'dan ayrılan Norveçli orta saha Fredrik Ulvestad'u kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde 267 maçta 39 kez gol sevinci yaşarken, 24 de asist yaptı.

    KORKMAZ ALANYA'DA
    Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Korkmaz, Akdeniz ekibinde oyun planını değiştireceğini söyledi.

    KARAMOH GÜMRÜK'TE
    Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalya 2. Futbol Ligi takımlarından Parma'dan kanat oyuncusu Yann Karamoh'u transfer etti.

        KUPA HEYECANI BAŞLIYOR
        Ziraat Türkiye Kupası bugün start alıyor. Karşılaşmalar yine A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. 2021-2022 sezonunda kupadaki ilk maç ise Batman Petrolspor ile Hendekspor arasında oynanacak. Batman Petrolspor'un Hendekspor'u konuk edeceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. TFF 3. Lig'den 10 takımın mücadele edeceği ilk turda diğer 4 karşılaşma ise yarın yapılacak. Kupadaki karşılaşmalar yarı final hariç tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.

        SERGEN HOCA LUIZ'İ VETO ETTİ
        Beşiktaş'a bir kez daha David Luiz önerisi geldi. 34 yaşındaki Brezilyalı stoper için Kartal'a ulaşan menajerler daha önce istedikleri 2 milyon Euro garanti ücretten aşağı düşebileceklerini iletti. Ancak Sergen Yalçın ilk önerildiği zaman olduğu gibi David Luiz'e bir kez daha kadro planlamasında sıcak bakmadığını ifade etti.

        SİLAHLA İÇERİYE GİRDİ!
        Brezilyalı Sağlık Kurulu Yetkilileri skandal gecede, maç oynanırken Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için sahaya girdi. Sahaya giren sağlık ajansı görevlisinin belinde silah olduğu iddia edildi. Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar, İspanyol spor gazetelerinden Marca'da "Tarihin en sıra dışı Brezilya-Arjantin maçı", As ve Sport'ta "Küresel utanç", El Mundo Deportivo'da ise "Utanç" ifadeleriyle başlığa çıkarıldı...

            EMRE AKBABA ALANYASPOR'DA
            Yaz transfer döneminin tamamlanmasına sayılı günler kala Galatasaray'da dün iki ayrılık gerçekleşti. Son dönemde formadan uzak kalan Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a 1 yıllığına kiralandı. 21 yaşındaki Yunus Akgül de tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi bir kez daha Adana Demirspor'a kiralandı. Galataaray Kulübü her iki transferi de resmi internet sitesinden açıkladı.

            PERES&TRONDSEN İÇİN KARAR PERŞEMBE GÜNÜ
            Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Peres ve Trondsen için zamana karşı yarış devam ediyor. Her iki oyuncunun da antrenmanda deneneceği ve Galatasaray derisinde forma giyip giymeyeceğine perşembe günü karar verileceği ifade edildi.

            GALATASARAY BİLENİYOR
            Galatasaray'da Trabzon derbisinin hazırlıkları dün de devam etti. Milli Takım'da yer alan futbolcular idmanda yer almazken diğer oyuncular 1.5 saat süren idman yaptı.

                TRABZON'DA SOL BEK İÇİN GERİ SAYIM
                Trabzonspor'da sol bek mevkisi için geri sayım başladı. Bordo-Mavili kulübün gündeminde 2 ismin olduği iddia edildi. Bu isimlerin Azarovi, Bradaric olduğu Mert Müldür'ün transferinin ise zor olduğu ifade edildi.

                FİLENİN EFELERİ İLK KEZ YENİLGİYLE TANIŞTI: 1-3
                A Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez yenilgiyle tanıştı... Filenin Efeleri, 4. maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. İlk seti 25-22 kazanan Ay-Yıldızlılar, 2. sette rakibine 27-25'lik skorla teslim oldu. 3. seti de 27-25 kaybeden Efeler son seti 25-23 yenik kapattı.

                DÜNYANIN İLK KITALARARASI TRİAATLON YARIŞI İSTANBUL'DA
                İstanbul'un Beykoz ilçesinde 11-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nda hazırlıkların sürdüğü, Türkiye'den ve dünyadan 500 triatletin katılacağı ifade edildi.

                    FENERBAHÇE BEKO ŞEHMUZ HAZER'İ BİTİRDİ
                    F.Bahçe Beko, uzun süredir transferi için uğraştığı Şehmus Hazer'de mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertli kulüp, Beşiktaş'la Şehmus'un bonservisiyle ilgili yaptığı görüşmeleri sonuçlandırdı ve taraflar anlaşmaya vardı. Şehmus Hazer'in Kanarya ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Sarı-Lacivertlilerin Beşiktaş'a bonservis ödeyeceği ifade edildi. 1999 doğumlu olan Hazer, bu yaz Cleveland ile NBA Yaz Ligi'nde boy göstermişti.

                    PEREİRA: ÇOK MAÇ VAR HERKES HAZIR OLACAK
                    Pereira sıkışık fikstür öncesi tüm futbolcuları uyardı. Portekizli teknik adam, "Herkes kendisini çok iyi hazırlasın. İyi çalışın, iyi dinlenin. 3-4 günde bir maç yapacağız ve bu fikstürde her futbolcuya ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

                    SERDAR DURSUN TRABZONSPOR DERBİSİNİ HEDEFLİYOR
                    Adana Demirspor maçında köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun'un tedavisi devam ediyor. Serdar Dursun, 17 Ekim'de milli ara sonrasında oynanacak Trabzon derbisinde sahada olmayı hedefliyor.

                        ZAIDU'YA HOCA ENGELİ
                        Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden bir tanesi olan Nijeryalı sol bek Zaidu Sanusi'nin menajeriyle anlaşma sağlanmasına karşın Porto'nun hocası Sergio Conceicao'dan izin çıkmadığı öğrenildi. Buna karşın iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği de gelen haberler arasında. Zaidu'yu özellikle Vitor Pereira istiyordu.

                        MIGUEL CRESPO ÇUBUKLUYU GİYDİ
                        Fenerbahçe, anlaşma sağlayıp önceki gün İstanbul'a getirttiği Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Açıklamada "Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi. Gustavo'nun alternatifi olarak kadroya dahil edilen Crespo hem ön liberoda hem de merkez orta sahada görev yapabiliyor.

                        LİSANSI KAPTI FORMAYI DA KAPACAK
                        Limit problemi nedeniyle lisansı bir türlü çıkmayan Burak Kapacak'ın Süper Lig'de oynama lisansı dün itibariyle çıktı. Lisansı geciktiği için bir süredir moralsiz olan genç futbolcunun üzerinden büyük bir stres kalkmış oldu. Lisans haberiyle müjdelenen genç futbolcunun dünkü idmanda daha da hırslı olduğu gözlendi.

                            SERDAR AZİZ FORMA İÇİN HIRSLI
                            Savunma üçlüsünde Szalai, Tisserand ve Kim'in tercih ediliyor olması Serdar Aziz'in moralini bozmadı. İdmanlarda çok iyi çalışan Serdar, "Her an oynayacakmış gibi hazırlanıyorum" dedi.

                            CANER ERKİN KARAGÜMRÜK'TE
                            Vitor Pereira'nın gelişiyle kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması talimatı verilen Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile görüşmelerinden sonuç alamayınca bu karara vardı.

                            CYLE LARIN 1 NUMARA!
                            Kara Kartal'ın Kanadalı yıldız golcüsü Cyle Larin, milli takım formasıyla harikalar yaratmaya devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcu 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde ABD ile oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede ülkesi adına tek golü kaydeden isim oldu. 2021 yılında Kanada Milli Takımı ile 12 gole ulaşan deneyimli oyuncu, bu yıl içerisinde dünyada milli forma ile en çok atan oyuncu olmayı başardı.

                            ÜMİTLER'İN RAKİBİ İSKOÇYA
                            Ümit Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 2. maçında bugün İskoçya'yı konuk edecek. Bursa Timsah Park'ta oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.
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