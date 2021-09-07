Dünya Kupası'nda yoluna tam gaz devam eden A Milli Futbol Takımı, G Grubu mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Grubun altıncı maçında 1. sırada bulunan Türkiye, bu maçı da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Bu kapsamda Hollanda maçıyla ilgili tüm detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte maça dair bilgiler...
HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Hollanda Türkiye maçı 7 Eylül Salı yani bugün TSİ 21.45'te başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İşte mücadeleye dair bilgiler ve iki takımın istatistikleri;
Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.
AY-YILDIZLI EKİP, GRUPDA LİDER DURUMDA
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor.
Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor.
A Milli Takım'da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek.
Grupta aynı gün Karadağ-Letonya ve Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.