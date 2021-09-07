Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer savaşı çıkaran Mert Hakan Yandaş kayıplarda!



KULÜBEDE BİLE YER BULAMAYACAK

Son dönemde ismi Başakşehir ile anılan milli futbolcu, takımdan ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. Ancak Mert Hakan eğer tablo değişmezse bu sezon birçok maçta kendisine kulübede bile yer bulamayacak.

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