Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer savaşı çıkaran Mert Hakan Yandaş kayıplarda!

İki sezon önce transferin en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş olmuştu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan müthiş savaşın ardından Kadıköy'ün yolunu tutan yıldız futbolcu Sarı-Lacivertli taraftarları ayağa kaldırmıştı.
BEKLENTİLERİN ÇOK UZAĞINDA KALDI
Ancak Mert Hakan geride bıraktığımız dönemde beklentilerin çok uzağında kaldı. Geçtiğimiz sezon ligde sadece 19 maçta ilk 11'de forma giyebilen tecrübeli futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Mert Hakan özellikle kritik karşılaşmalardaki silik oyunuyla taraftarların da gözünden düştü.
ROTASYONDAKİ ROLÜNÜ İYİCE KAYBETTİ
Yıldız futbolcu bu sezon başında Pereira'nın göreve gelmesinin ardından rotasyondaki rolünü iyice kaybetti. Yaşadığı sakatlığın da etkisiyle Adana Demirspor, Antalyaspor ve ilk HJK Helsinki maçında oynayamayan Mert Hakan, Altay ve HJK deplasmanlarında ise toplam 41 dakika süre alabildi.