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    • 07.09.2021 15:07
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    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer savaşı çıkaran Mert Hakan Yandaş kayıplarda!

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı çıkaran Mert Hakan Yandaş kayıpları oynuyor. Transferde son yapılan Max Meyer ve Crespo hamlelerinin ardından Mert Hakan’ın artık bu süreleri de bulması zor gözüküyor. Mert Hakan şu anda Pereira’nın planlarında yer almıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Savaş çıkardı şimdi kayıplarda!

    İki sezon önce transferin en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş olmuştu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan müthiş savaşın ardından Kadıköy'ün yolunu tutan yıldız futbolcu Sarı-Lacivertli taraftarları ayağa kaldırmıştı.


    BEKLENTİLERİN ÇOK UZAĞINDA KALDI
    Ancak Mert Hakan geride bıraktığımız dönemde beklentilerin çok uzağında kaldı. Geçtiğimiz sezon ligde sadece 19 maçta ilk 11'de forma giyebilen tecrübeli futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Mert Hakan özellikle kritik karşılaşmalardaki silik oyunuyla taraftarların da gözünden düştü.

    ROTASYONDAKİ ROLÜNÜ İYİCE KAYBETTİ
    Yıldız futbolcu bu sezon başında Pereira'nın göreve gelmesinin ardından rotasyondaki rolünü iyice kaybetti. Yaşadığı sakatlığın da etkisiyle Adana Demirspor, Antalyaspor ve ilk HJK Helsinki maçında oynayamayan Mert Hakan, Altay ve HJK deplasmanlarında ise toplam 41 dakika süre alabildi.

        PEREIRA'NIN PLANLARINDA YER ALMIYOR
        Transferde son yapılan Max Meyer ve Crespo hamlelerinin ardından Mert Hakan'ın artık bu süreleri de bulması zor gözüküyor. Pereira rotasyonda Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miha Zajc, Meyer ve Crespo'yu ilk planda tutarken, Mert Hakan şu anda Pereira'nın planlarında yer almıyor.


        KULÜBEDE BİLE YER BULAMAYACAK
        Son dönemde ismi Başakşehir ile anılan milli futbolcu, takımdan ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. Ancak Mert Hakan eğer tablo değişmezse bu sezon birçok maçta kendisine kulübede bile yer bulamayacak.

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