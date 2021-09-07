A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda ile final gibi bir maça çıkıyor

EVREN TURHAN:ENERJİMİZ GERİ GELMELİ

ŞENOL hoca ile takımın şu an bir uyumu yok. Bu bir gerçek. Doğru diziliş ve sistem son maçlarda sergilenmedi. Fransa ve Hollanda maçlarındaki enerjiyi göremiyoruz. İnşallah bu maç görürüz. Şenol hoca aynı oyuncularla devam ediyor. Bu da takımdaki rekabeti düşürüyor. Futbolcular da bu yüzden performans veremiyorlar. Milli Takımımız inşallah kazanır ama karşılaşmanın zor geçeceğini düşünüyorum. Sıkıntılı bir maç bizi bekliyor.