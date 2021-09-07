A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda ile final gibi bir maça çıkıyor

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında bugün Hollanda'ya konuk olacak. Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Türkiye, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etmişti. Milliler, 2. maçında İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Ay-Yıldızlılar, 3. maçında evinde Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan 4. maç 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Türkiye, Hollanda maçını kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor.
GOLLERİ ŞANSA ATMIŞIZ!
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesinde açıklamalarda bulundu... Tecrübeli hoca, "Oyunu yönetebilen, sakin oynayan bir takım olarak Hollanda ve Norveç'ten 6 puan aldığımızda hak ederek aldık, kimisi şansa diyor, şansa attık ya golleri! Ona katılmıyorum" dedi.