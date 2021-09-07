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    A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda ile final gibi bir maça çıkıyor

    A Milliler, Dünya Kupası Eleme Grubu 6. maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak. 21.45’te start alacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Dev maçı TAKVİM yazarları yorumladı.

    Yaptık yine yaparız

    A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında bugün Hollanda'ya konuk olacak. Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

    Türkiye, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etmişti. Milliler, 2. maçında İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Ay-Yıldızlılar, 3. maçında evinde Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan 4. maç 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Türkiye, Hollanda maçını kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor.

    GOLLERİ ŞANSA ATMIŞIZ!
    Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesinde açıklamalarda bulundu... Tecrübeli hoca, "Oyunu yönetebilen, sakin oynayan bir takım olarak Hollanda ve Norveç'ten 6 puan aldığımızda hak ederek aldık, kimisi şansa diyor, şansa attık ya golleri! Ona katılmıyorum" dedi.

        İPLER ŞU ANDA BİZİM ELİMİZDE
        İplerin         kendi ellerinde olduğunu belirten Güneş, Hollanda karşısında alacakları galibiyetin Norveç maçıyla taçlanabileceğini ifade etti. Tecrübeli hoca, Hollanda karşısında iyi sonuç istediklerini söyledi.

        4 PUAN VERİRSEN TARTIŞILIRSIN
        Güneş,         "İki tane güçlü rakibi içeride ve dışarıda yendikten sonra Karadağ ve Letonya'ya 2 maçta 4 puan verirsen, tartışılırsın. Bu kadar rahat puan verip bu kadar kolay goller yemememiz gerekiyor" dedi.

        LİDERLİĞE ASLA GÜVENMEYİZ
        Milli Takım'ın teknik patronu, "Her maçta 3 puan arzuluyoruz, oynadığımız 5 maçta da 3 puan almak için oynadık. Şu anda önde olmanın avantajına güvenerek oynamayacağız" diye konuştu.

            2021'DEKİ 12. MAÇINA ÇIKIYOR
            Milliler,             Hollanda mücadelesiyle 2021 yılındaki 12. maçına çıkacak. Bu yıl oynadığı 11 maçta 5 galibiyet alan Milli Takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. 20 gol atan Ay-Yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.

            BÖYLESİNE BÜYÜK MAÇLARI SEVERİZ
            Dünya             Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçına çıkacak olan Milli Takımımız'da Cengiz Ünder konuştu. Yıldız futbolcu, "Hollanda'yı ilk maçta yendik, zor bir maç geçecek, iki takım da iyi. Sahaya kazanmak için çıkacağız, bunu da yapabilecek güçteyiz" dedi. Ünder, "Biz iyi hazırlandık, ben de çok iyi durumda hissediyorum. Sahada istediklerimi yapabilecek güçteyim, takım olarak maçı bekliyoruz, böyle büyük maçlarda iyi oynuyoruz" dedi.

            EN BÜYÜK KOZU ÇALHANOĞLU
            Milli             Takım'da Hollanda maçı öncesinde Şenol Güneş'in en büyük silahı Hakan Çalhanoğlu olacak. İnter'in yıldızı Cebelitarık maçına sonradan girmiş ve galibiyette önemli rol oynamıştı.

                DAHA İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ
                Hollanda                 Milli Takımı'nın yıldızı Depay, "Türkiye'de oynadığımız maça göre çok daha farklı oynamak zorundayız. Takıma güveniyorum ve her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Türkiye'deki maçı tekrardan izledik, iyi değildik ve şu anda daha iyi olmak zorundayız" diye konuştu.

                VAN GAAL'DEN İMALI SÖZLER!
                Hollanda                 Milli Takımı'nın hocası Louis van Gaal, "Türkler bence önce defans oynayacak, daha sonra hücumu düşünecekler. Güçlü bir takımımız var, her oyuncumuz kendine güveniyor ve bu harika bir his. Benim futbolcularım yürümekten daha fazlasını yapabilirler" şeklinde konuştu.

                OKTAY DERELİOĞLU:PSİKOLOJİMİZ DEĞİŞMELİ
                MİLLİ Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası sonrası psikolojisinin bozulduğunu düşünüyorum. Şenol hoca bunu oyuncuların üzerinden attıramamış. Hollanda maçından çok umutlu değilim. Oradan alınacak beraberliğin iyi sonuç olacağını düşünüyorum. Olumsuzluk baskısından çıkmamız lazım. Bunu da başaracak kişiler teknik ekiptir. Bu bakış açısı değişmediği sürece başarılı olacaklarını hiç ama hiç düşünmüyorum.

                    İLKER YAĞCIOĞLU: DİKEN ÜSTÜNDE BİR MAÇ!
                    KENDİ sahamızda verdiğimiz 4 puan, ilk maçlarda kazandığrdığımız avantajı kaybettirdi. Hollanda ve Norveç şu an ensemizde. Kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. Beraberlik, Norveç maçını final maçı yapar. Mağlubiyetle ayırılırsak bırakın liderliği ikincilik bile çok zora girer. Bu yüzden final maçına çıkıyoruz. Şenol hocanın ve oyuncularımızın son maçlardaki performanslarına bakarsak da kendi adıma ümitli değilim.

                    EVREN TURHAN:ENERJİMİZ GERİ GELMELİ
                    ŞENOL hoca ile takımın şu an bir uyumu yok. Bu bir gerçek. Doğru diziliş ve sistem son maçlarda sergilenmedi. Fransa ve Hollanda maçlarındaki enerjiyi göremiyoruz. İnşallah bu maç görürüz. Şenol hoca aynı oyuncularla devam ediyor. Bu da takımdaki rekabeti düşürüyor. Futbolcular da bu yüzden performans veremiyorlar. Milli Takımımız inşallah kazanır ama karşılaşmanın zor geçeceğini düşünüyorum. Sıkıntılı bir maç bizi bekliyor.
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