Galatasaray'da Marcao-Kerem Aktürkoğlu olayında yeni karar! Gözler perşembe gününde

Giresunspor maçında yaşanan olayların ardından PFDK'dan 8 maç ceza alan ve takım arkadaşları ile arası bozulan Marcao için transfer kapısı da sonuna kadar açıldı. İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Brezilyalı oyuncu, yönetimin beklediği en az 10 milyon Euro'luk bonservis seviyesine ulaşamazken Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte de affedildi.