Galatasaray'da B planı Dieng C planı Okay Yokuşlu!

G.Saray orta sahaya 6 numara transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim, o bölge için Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes'i düşünüyordu. Ancak Benfica oyuncuyu bırakmak istemiyor. Hatta Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazdılar.



SON DAKİKAYA KADAR BEKLENECEK

Gedson için umutları azalan ancak son dakikaya kadar bekleme kararı alan Galatasaray, B ve C planını devreye soktu. Daha önce de gündeme gelen Aliou Dieng ve Okay için harekete geçildi.