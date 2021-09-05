Galatasaray'da B planı Dieng C planı Okay Yokuşlu!

G.Saray orta sahaya 6 numara transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim, o bölge için Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes'i düşünüyordu. Ancak Benfica oyuncuyu bırakmak istemiyor. Hatta Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazdılar.
SON DAKİKAYA KADAR BEKLENECEK
Gedson için umutları azalan ancak son dakikaya kadar bekleme kararı alan Galatasaray, B ve C planını devreye soktu. Daha önce de gündeme gelen Aliou Dieng ve Okay için harekete geçildi.
EKONOMİK KRİTERLER ÇOK ÖNEMLİ
Cimbom Al Ahly'de oynayan 23 yaşındaki orta saha Aliou Dieng için girişimlere başladı. Sarı- Kırmızılı yönetim, Al Ahly'yi ekonomik anlamda ikna ademezse C planı devreye sokulacak.
İSPANYOLLAR KİRALAMAYA HAZIR!
Galatasaray İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu son seçenek olarak görüyor. İspanyol kulübü oyuncusunu kiralayabileceğini daha önce açıklamıştı.