Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için hapis yatarım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalara imza attı. İşte o açıklamalar: Kolumuz kırıldı, acıya sızıya rağmen yine Beşiktaş'a hizmet ettik. Sağlığımı, sıhhatimi ve hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum. Koymaya da devam edeceğim...
ESKİ BAŞKAN İÇİN OLAY SÖZLER
Beşiktaş için her şeyi yaparım. Gerekirse hapis yatarım. Birilerinin altını oyduk da birileri buradan gitmedi (Fikret Orman'ı kastediyor) İçinde bulundukları durumu görüp vınladılar!
10'DA 1 FİYATINA TRANSFER ETTİK
Milyonlarca liralık kişileri onda bir fiyatına aldık. Yine şampiyon olacağız. Bu seneki kadroyu biraz farklı yaptık. Ben hiç kaybetmedim. Kaybetseydim burada durmazdım.
BENİM HOCAM 2 MİLYON ALDI!
Abdullah Avcı kendisiyle uzlaşabilmek için aramama rağmen 'geliyorum' dedi, gelmedi. Benim hocam sen 12 milyon alırken, senin gittiğin anda 2 milyona sonraki sene de 6 milyona imza attı.