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    A Milli Takım, Cebelitarık’ı devirdi gözünü Hollanda maçına çevirdi...

    Cebelitarık karşısında 4. dakikada Enes ile penaltı kaçırdık. Zorlandığımız maçta kilidi 54’te Halil Dervişoğlu ile açtık. 65'te Hakan ve 83'te Kenan'ın golleriyle 3 puana 3 farkla uzandık. Zorlu Hollanda maçı öncesi moral depoladık...

    Bekle bizi Hollanda

    A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi. Maçın 2. dakikasında Efecan'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası kazandığımız penaltıyı Enes Ünal gole çeviremedi. 12. Dakikada Mert Müldür'ün sert şutunu kaleci ayağıyla çıkardı.

    UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
    43'te De Barr'ın ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı kaleci Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti. Uğurcan Çakır 46'da ise Valarino'nun şutunda gole izin vermedi.



    PERDEYİ HALİL DERVİŞOĞLU AÇTI
    Halil Dervişoğlu 54'te Hakan ile girdiği verkaç sonrası harika takımımızı 1-0 öne geçirdi. İlk golün asistini yapan Hakan, 65'te ceza sahası dışından kaleciyi avladı ve farkı 2'ye çıkardı.

    SON SÖZÜ KENAN SÖYLEDİ...
    Maçta son sözü ise 83'te Kenan söyledi. Penaltı noktası üzerinden düzgün bir vuruşla rakip fileleri sarsan Kenan, karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 3-0. Milli Takım liderliğini devam ettirdi.

    GÜNEŞ'TEN 11'DE BÜYÜK REVİZYON
    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ maçına göre Cebelitarık karşısında 7 farklı oyuncuya 11'de şans verdi. Uğurcan, Çağlar, Efecan, Taylan, Kerem, Enes Ünal ve Orkun dün maça 11'de başladı.

    GRUBUMUZU LİDER OLARAK BİTİRECEĞİZ
    Halil Dervişoğlu, Cebelitarık galibiyeti sonrası, Hollanda maçına değindi. Genç oyuncu, "Hollanda maçını da kazanıp grupta lider kalacağız inşallah." dedi.




    KENAN: MSE ŞÜPHE ETMESİN
    Geceyi golle kapatan Kenan Karaman, "Buraya gelen her takım zorlandı. Suni çim de bizi zorladı ama sonunda maçı kazandık" dedi. Karaman, "Kimse şüphe etmesin. Güçlü bir kadromuz var. Bunu Hollanda maçıda göstereceğiz" ifadesini kullandı.



        DEĞİŞİKLİKLERLE MAÇI KOPARDIK
        A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık karşısında maçı geç kopardıklarını söyledi. Güneş şunları kaydetti: "İkinci yarı girenler katkı yaptılar. Daha farklı bitebilirdi. 6-7 olabilirdi. Norveç 3-0 yendi onları, Hollanda 7-0 yendi. Genel averajda bu skorlar önemli olacak. Artık Hollanda maçını düşüneceğiz. Hedefimiz galibiyet"

        VİCTORİA STADI'NIN ZEMİNİ ÇOK ZORLADI
        Cebelitarık'ın maçlarını oynadığı Victoria Stadium'un zemini sunu çimle kaplıydı. Bundan dolayı millilerimizin sahada zorlandığı gözlendi.

        LETONYA-NORVEÇ: 0-2 HOLLANDA-KARADAĞ: 4-0
        Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Letonya'yı Haaland (pen) ve Elyounoussi'nin golleriyle 2-0 yendi. Hollanda ise Karadağ'ı biri penaltıdan Depay (2), Wijnaldum ve Gakpo'nun golleriyle 4-0 mağlup etti.

        RAKİP SALI GÜNÜ HOLLANDA
        Ay-yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 6. maçında salı günü Holland'ya konuk olacak Milliler, rakibini sahasında 3-2 yenmişti.

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        Haberler Spor A Milli Takım, Cebelitarık’ı devirdi gözünü Hollanda maçına çevirdi...
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