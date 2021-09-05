A Milli Takım, Cebelitarık’ı devirdi gözünü Hollanda maçına çevirdi...





DEĞİŞİKLİKLERLE MAÇI KOPARDIK

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık karşısında maçı geç kopardıklarını söyledi. Güneş şunları kaydetti: "İkinci yarı girenler katkı yaptılar. Daha farklı bitebilirdi. 6-7 olabilirdi. Norveç 3-0 yendi onları, Hollanda 7-0 yendi. Genel averajda bu skorlar önemli olacak. Artık Hollanda maçını düşüneceğiz. Hedefimiz galibiyet"



VİCTORİA STADI'NIN ZEMİNİ ÇOK ZORLADI

Cebelitarık'ın maçlarını oynadığı Victoria Stadium'un zemini sunu çimle kaplıydı. Bundan dolayı millilerimizin sahada zorlandığı gözlendi.



LETONYA-NORVEÇ: 0-2 HOLLANDA-KARADAĞ: 4-0

Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Letonya'yı Haaland (pen) ve Elyounoussi'nin golleriyle 2-0 yendi. Hollanda ise Karadağ'ı biri penaltıdan Depay (2), Wijnaldum ve Gakpo'nun golleriyle 4-0 mağlup etti.



RAKİP SALI GÜNÜ HOLLANDA

Ay-yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 6. maçında salı günü Holland'ya konuk olacak Milliler, rakibini sahasında 3-2 yenmişti.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN