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    Yüzmede Elif İldem 8. sırada yer aldı (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S2 kategorisinin finalinde mücadele eden Elif İldem, 8. oldu. İşte yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Yüzmede Elif İldem 8. sırada yer aldı

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S2 kategorisinin finalinde mücadele eden Elif İldem, 8. oldu.

    CAULKER KAYSERİ İLE ANLAŞTI
    Alanyaspor'dan transfer edilmesine karşın Pereira takımda düşünmediği Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu. İngiliz stoper, Kayserispor'la her konuda anlaşma sağladı. Caulker'ı Gaziantep'i de istediği ancak Fenerbahçe ile anlaşan tarafın Kayserispor olduğu ve transferin bittiği öğrenildi.

    NABİL DİRAR PAŞA OLDU
    Takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Nabil Dirar, Kasımpaşa ile her konuda anlaşma sağladı. Faslı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin feshi konusunda el sıkıştığı öğrenildi. Nabil Dirar ardından da Kasımpaşa'ya transfer oldu.

        OSAYI VE ZAJC'A RUSYA KANCASI
        Fener bir yandan transfer için büyük çaba harcarken bir yandan da futbolcuları için gelen teklifleri değerlendiriyor. Transfer perceresinin 7 Eylül'de kapanacağı Rusya'dan 3 kulübün Osayi Samuel ve Miha Zajc için teklif yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi rakamların istenen düzeye gelmesi halinde iki futbolcunun da satışına sıcak bakıyor. Öte yandan bu sezon iyice gözden düşen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu. Yıldız futbolcuya gelen kiralama teklifi için son sözü teknik direktör Vitor Pereira söyleyecek.

        PEROTTİ'DEN FENER'LE İLGİLİ İLK PAYLAŞIM GELDİ
        Ayrılık sonrası "Artık her şeyi anlatacağım" diyen Perotti'den ilk paylaşım geldi. Tercümanıyla Whatsapp görüşmesini paylaşan Tangocu, "Senin idmana gelmen istenmiyor" sözüne, "1 gün önceden bildirilmesi doğru değil. Bu senin suçun değil" yanıtını veriyor.

        CANER'LE GÖRÜŞMELER START ALDI!
        Vitor Pereira'nın raporu sonrasında süresiz kadro dışı bırakılan Caner Erkin'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli yıldızın menajeri Batur Altıparmak ile fesih görüşmelerine başladı. 1 yıl sözleşmesi bulunan Caner'in yıllık ücreti olan 1 milyon Euro'nun tamamını istediği belirtiliyor. Kısa süre içinde anlaşmanın sağlanması ve Caner'in Rizespor'a imza atması bekleniyor.

            EFELER'DEN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ
            A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yendi. CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Karşılaşmanın setleri 27-29, 25-16, 21-25, 19-25 şeklinde sonuçlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştüğü Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu aracılığıyla takımımızı tebrik etti.

            MİLLİLER İSPANYA'YA UÇTU!
            A Milliler, yarın Cebelitarık ile oynayacağı maç için İspanya'ya hareket etti. Bu arada dünkü çalışmada Halil Dervişoğlu da yer aldı. Cebelitarık'a karşı forvette onun oynaması bekleniyor.

            FİLENİN SULTANLARI FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
            A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında bugün son şampiyon Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak olan dev maç, saat 18.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

                VELİEFENDİ'DE YILDIZ SAVAŞLARI YAŞANACAK
                İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yarın start alacak Uluslararası Yarış Festivali nefes kesecek. Ülkemizde start alan başarılı safkanların neredeyse tamamı hafta sonu yapılacak olan organizasyonda piste çıkacaklar… Festival kapsamında yarın G2 FRBC/Anadolu, G3/D İstanbul ve Kv-9 IFAHR koşuları gerçekleştirilecek.

                BÜYÜK HEYECAN 7 EKİM'DE İSTANBUL'DA
                Red Bull Flick 2021, 'Yükseliş' temasıyla yeni şampiyonunu arıyor. 5 çevrimiçi, 11 şehir elemesi olmak üzere toplam 16 elemeden başarıyla ayrılacak 16 takım, play-off turu sonrasında adını finale yazdırmak için yarışacak. 7 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek finalde kupayı alan takım, Red Bull Flick Helsinki Invitational'a katılacak.

                BAKASETAS ŞOV SÜRÜYOR
                Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas milli takımdaki performanslarıyla göz doldurdu. Yunanistan'ın maestrosu Bakasetas, İsviçre maçında yaptığı asistle farkını ortaya koydu. Trabzonspor'un bir diğer yıldızı Siopis ise 2. yarıda oyuna dahil oldu ve 45 dakika mücadele etti.

                    HAMSİK TAM İSABET!
                    Trabzonspor'da yeni transferlerden en çok süre alan oyuncu Marek Hamsik oldu. Slovak oyuncu 7 maça da ilk 11'de çıkarak 625 dakika görev yaptı.

                    MUSTAFA CENGİZ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
                    Dün sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray'ın eski başkanı Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu açıklaması yapıldı. Öğle saatlerinde yoğun bakımdan çıkan Cengiz'in hayati tehlikesinin olmadğı belirtildi.

                    MARCAO UEFA LİSTESİNDE
                    Galatasaray, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 150 bin Euro para cezası verdiği Marcao'yu UEFA listesine bildirdi. Brezilyalı futbolcu Avrupa Ligi maçlarında oynayabilecek.

                        TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİSİ 12 EYLÜL'DE
                        TFF Süper Lig'de 16. haftaya kadar olan maçların programını açıkladı. Ligde derbi tarihleri şöyle; 4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray: 12 Eylül Pazar 20.00, 9. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe 17 Ekim Pazar:19.00, 10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray 25 Ekim Pazartesi 20.00, 12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor, 6 Kasım Cumartesi 19.00,13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe: 21 Kasım Pazar 19.00.
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                        Söz konusu zam olunca İmamoğlu pek istekli
                        Haberler Spor Yüzmede Elif İldem 8. sırada yer aldı (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)
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