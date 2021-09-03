Yüzmede Elif İldem 8. sırada yer aldı (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S2 kategorisinin finalinde mücadele eden Elif İldem, 8. oldu.
CAULKER KAYSERİ İLE ANLAŞTI
Alanyaspor'dan transfer edilmesine karşın Pereira takımda düşünmediği Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu. İngiliz stoper, Kayserispor'la her konuda anlaşma sağladı. Caulker'ı Gaziantep'i de istediği ancak Fenerbahçe ile anlaşan tarafın Kayserispor olduğu ve transferin bittiği öğrenildi.
NABİL DİRAR PAŞA OLDU
Takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Nabil Dirar, Kasımpaşa ile her konuda anlaşma sağladı. Faslı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin feshi konusunda el sıkıştığı öğrenildi. Nabil Dirar ardından da Kasımpaşa'ya transfer oldu.