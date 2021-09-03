Yüzmede Elif İldem 8. sırada yer aldı (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

OSAYI VE ZAJC'A RUSYA KANCASI

Fener bir yandan transfer için büyük çaba harcarken bir yandan da futbolcuları için gelen teklifleri değerlendiriyor. Transfer perceresinin 7 Eylül'de kapanacağı Rusya'dan 3 kulübün Osayi Samuel ve Miha Zajc için teklif yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi rakamların istenen düzeye gelmesi halinde iki futbolcunun da satışına sıcak bakıyor. Öte yandan bu sezon iyice gözden düşen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu. Yıldız futbolcuya gelen kiralama teklifi için son sözü teknik direktör Vitor Pereira söyleyecek.