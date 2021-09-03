Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği yarın yeni başkanını seçecek. 16 yıldır derneği yöneten Abdurrahman Arıca'nın karşısına aday olarak eski hakemlerden Hamza Mısır çıktı. Mevcut başkan Arıcı'nın görevde bulunduğu süre boyunca iller arasında ayrım yaptığını, Süper Lig hakemleriyle iletişimin koptuğunu ve Temsilciler Kurulu'nda da görev yaptığı için gereği kadar dernekle ilgilenemediğini belirten Mısır, "Biz hakem camiasına hizmet etmiş insanları ayrıştırmaya değil birleştirmeye geleceğiz" dedi.

Mısır, "Hakemler sahada da sandıkta da cesur karar vereceklerdir. Türk hakemliği için cumartesi günü yeni bir güneş doğacak. 16 yıldır korkutarak karşısına aday çıkartmayan Abdurrahman Arıcı bu kez gerçeklerle yüzleşecek" diye konuştu.

TEK SES OLMAK ZORUNDAYIZ

Hamza Mısır, "İnsanları 16 yıldır kutuplaştırıp böldüler. Buna 'dur' deyip tek ses olmamız gerekiyor. Türk hakemliği için cumartesi günü yeni bir güneş doğacak" diye konuştu.

YUNUS EMRE SEL