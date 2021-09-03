Transfer merkezi: Rogon!

Fenerbahçe transferde iki bomba birden patlatarak Berisha ve Meyer'i kadrosuna kattı. Bu hamleler taraftarları heyecanlandırırken, iki futbolcunun ortak noktası dikkatleri çekti.

Hem Berisha hem de Meyer, Rogon menajerlik şirketinin futbolcuları. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Rogon'un iki üst düzey yetkilisi Roger Witmann ve Wolfgang Fahrian ile çok yakın bir ilişki kurarken, daha önce de bu menajerlik şirketinden birçok transfere imza atmıştı. Gustavo, Szalai, Pelkas, Tolga Ciğerci, Falette ve Ademi de Rogon'un futbolcuları. Fenerbahçe böylece Ali Koç döneminde Rogon menajerlik şirketine bağlı tam 8 futbolcuyu kadrosuna katmış oldu.