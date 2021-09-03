Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor oynayacağı 5 maçı gözüne kestirdi

Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Trabzonspor hedef büyüttü. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Bordo-Mavililer, ikinci araya kadar oynayacağı 5 maçı da kazanarak yoluna devam etmeyi planlıyor.

Trabzonspor, milli aradan sonra Galatasaray ile karşılaşacak. Sonrasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fırtına, ardından Konya'ya konuk olacak. Fırtına, 7. haftada Alanya'yı konuk edecek... Bir sonraki hafta ise Kayseri'ye konuk olacak. Ardından ikinci milli ara olacak. Trabzonspor, 2. ara sonrası Fenerbahçe ile karşılaşacak.