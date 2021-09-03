Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra Manchester United'a döndi! İngiltere Kraliçesi Elizabeth de buna kayıtsız kalmadı

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra Manchester United'a dönerken; İngiltere Kraliçesi Elizabeth de buna kayıtsız kalmadı. İngiliz medyasına göre, Kraliçe Elizabeth de Ronaldo'dan kendisi ve kraliyet ailesi için 80 imzalı forma istedi.

Ronaldo, 21 Nisan 1926 doğumlu 95 yaşındaki 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti. Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı. Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.