Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonspor 9 transfer yaptı... 24 oyuncu ile yollarını ayırdı

    Kiralık ve sözleşmeli 14'ü genç toplamda 24 oyuncusu ile yollarını ayırıp, 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor'a değişim yaradı. Süper Lig'de geride kalan sezonda 8 haftada tek galibiyeti bulunan Bordo-Mavililer, bu sezon ise üç hafta sonunda 9 puan ile zirve koltuğunda yer aldı. Karadeniz Fırtınası, Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Dorukhan, İsmail, Cornelius, Siopis ve son olarak Denswil'i kadrosuna kattı.

    Nokta atışı başarı

    Kiralık ve sözleşmeli 14'ü genç toplamda 24 oyuncusu ile yollarını ayırıp, 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor'a değişim yaradı. Süper Lig'de geride kalan sezonda 8 haftada tek galibiyeti bulunan Bordo-Mavililer, bu sezon ise üç hafta sonunda 9 puan ile zirve koltuğunda yer aldı. Karadeniz Fırtınası, Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Dorukhan, İsmail, Cornelius, Siopis ve son olarak Denswil'i kadrosuna kattı. Trabzon spor'un bu sezon kadrosuna kattığı 9 isimden 8'i forma şansı buldu. Hamsik toplamda 7 maçta 624 dakika süre alarak bu isimler arasında en çok sahada kalan isim oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yeni yasa yolda! Gıdada fahiş fiyata Bakanlık freni
    Haberler Spor Trabzonspor 9 transfer yaptı... 24 oyuncu ile yollarını ayırdı
        SON DAKİKA