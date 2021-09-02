Trabzonspor 9 transfer yaptı... 24 oyuncu ile yollarını ayırdı

Kiralık ve sözleşmeli 14'ü genç toplamda 24 oyuncusu ile yollarını ayırıp, 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor'a değişim yaradı. Süper Lig'de geride kalan sezonda 8 haftada tek galibiyeti bulunan Bordo-Mavililer, bu sezon ise üç hafta sonunda 9 puan ile zirve koltuğunda yer aldı. Karadeniz Fırtınası, Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Dorukhan, İsmail, Cornelius, Siopis ve son olarak Denswil'i kadrosuna kattı. Trabzon spor'un bu sezon kadrosuna kattığı 9 isimden 8'i forma şansı buldu. Hamsik toplamda 7 maçta 624 dakika süre alarak bu isimler arasında en çok sahada kalan isim oldu.