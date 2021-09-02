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    Fenerbahçe golcü transferi için sona yaklaşıyor! İsviçreli Seferovic ile temaslarını hızlandırdı

    Sevilla’ya transferi son anda yatan Haris Seferovic’i markaja alan Fenerbahçe, transferi bitirmekte kararlı. Sarı-Lacivertliler'de bir diğer aday ise Newcastle United forması giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Joelinton.

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    Fenerbahçe golcü transferi için geri sayıma geçti. Sarı-Lacivertliler transferde sayılı günler kala arayışlarını hızlandırdı. Gündeme gelen yeni isim ise İsviçreli yıldız golcü Haris Seferovic...

    Tecrübeli golcü Benfica'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olacaktı. Ancak transfer son anda yattı.

    FENER KİRALAMAK İSTİYOR


        Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla temaslarını hızlandırdı. Sarı- Lacivertliler, 2024 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan Seferovic'i kiralamak istiyor.

        SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR


        F.Bahçe'nin bir başka golcü adayı ise Newcastle United forması giyen Brezilyalı Joelinton... Sambacı yıldız, 2019 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyiyor. Sözleşmesi ise 2025 yılında bitiyor.
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            Haberler Spor Fenerbahçe golcü transferi için sona yaklaşıyor! İsviçreli Seferovic ile temaslarını hızlandırdı
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