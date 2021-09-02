Fenerbahçe golcü transferi için sona yaklaşıyor! İsviçreli Seferovic ile temaslarını hızlandırdı

Fenerbahçe golcü transferi için geri sayıma geçti. Sarı-Lacivertliler transferde sayılı günler kala arayışlarını hızlandırdı. Gündeme gelen yeni isim ise İsviçreli yıldız golcü Haris Seferovic...
FENER KİRALAMAK İSTİYOR
Fenerbahçe golcü transferi için geri sayıma geçti. Sarı-Lacivertliler transferde sayılı günler kala arayışlarını hızlandırdı. Gündeme gelen yeni isim ise İsviçreli yıldız golcü Haris Seferovic...
FENER KİRALAMAK İSTİYOR
Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla temaslarını hızlandırdı. Sarı- Lacivertliler, 2024 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan Seferovic'i kiralamak istiyor.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR
F.Bahçe'nin bir başka golcü adayı ise Newcastle United forması giyen Brezilyalı Joelinton... Sambacı yıldız, 2019 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyiyor. Sözleşmesi ise 2025 yılında bitiyor.
HOFFENHEİM'DA DA FORMA GİYDİ
25 yaşındaki Joelinton'un güncel piyasa değeri 17 milyon Euro... Yıldız oyuncu santrfor bölgesi dışında sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Brezilyalı, Hoffenheim ve R.Wien'de de oynadı.