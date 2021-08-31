Türkiye yüzme branşında tarihi bir gün yaşadı! 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya aldı

Türkiye yüzme branşında tarihi bir gün yaşadı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. Milli yüzücülerimiz Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, final yüzen 8 sporcu arasında yer aldı. 17 yaşındaki Sevilay Öztürk, 43.48'lik zamanıyla bronz madalyaya uzandı ve Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti. Sümeyye Boyacı ise madalyaya çok yaklaşmasına rağmen finali 43.94'lük zamanıyla 4. sırada tamamladı.

TÜRKMENOĞLU'NDAN GÜMÜŞ MADALYA

Okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.