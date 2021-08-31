PSG'nin yeni transferi Lionel Messi, Reims karşısında yeni formasıyla ilk kez sahaya çıktı (Spor haberleri)

DEANDRE YEDLİN DE YOLCU

Galatasaray'da gözden çıkartılan Yedlin için kulüp aranıyor. Yönetim teknik heyetin kadroda düşünmediği Yedlin için bir iki Avrupa kulübü ile temasa geçti. Yedlin 1 Eylül'e kadar Avrupa'da bir takıma transfer olamazsa Süper Lig seçenekleri gündeme gelecek. Ancak bunun için de Yedlin'in ikna edilmesi gerekiyor.