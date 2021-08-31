Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    PSG'nin yeni transferi Lionel Messi, Reims karşısında yeni formasıyla ilk kez sahaya çıktı (Spor haberleri)

    PSG'nin yeni transferi Lionel Messi, Reims karşısında yeni formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Arjantinli yıldız 66. dakikada oyuna girerken PSG maçı 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından ise çok ilginç bir görüntü yaşandı. Reims kalecisi Rajkovic, ilk olarak tribünden oğlunu saha içine aldı. Daha sonra ise çıkış tüneline doğru yönelen Messi'nin yanına gitti. Rajkovic, Tangocu'dan oğluyla fotoğraf çektirmesi için ricada bulundu.

    Çekiyorum gülümse!

    PSG'nin yeni transferi Lionel Messi, Reims karşısında yeni formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Arjantinli yıldız 66. dakikada oyuna girerken PSG maçı 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından ise çok ilginç bir görüntü yaşandı. Reims kalecisi Rajkovic, ilk olarak tribünden oğlunu saha içine aldı. Daha sonra ise çıkış tüneline doğru yönelen Messi'nin yanına gitti. Rajkovic, Tangocu'dan oğluyla fotoğraf çektirmesi için ricada bulundu. Ardından oğlunu Lionel Messi'nin kucağına vererek telefonunu çıkardı ve bu anı ölümsüzleştirdi.

    200 MİLYONUN ALTINDA OLMAZ!
    PSG ile Real Madrid arasında Kylian Mbappe için pazarlıklar sürüyor. Fransız basınına göre PSG 200 milyon Euro'nun altında teklifleri kabul etmeyeceğini bildirdi.

    OZAN KABAK'IN YENİ TAKIMI NORWİCH CİTY
    İngıltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı renklerine bağladığını açıkladı. Norwich City, 21 yaşındaki milli stoperi, satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını duyurdu. Ozan Kabak, yeni takımında 15 numaralı formayı giyecek.

        AYTEMİZ ALANYASPOR'DA ÇAĞDAŞ ATAN DÖNEMİ BİTTİ
        Süper Lig ekiplerinden Aytemiez Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Alanyaspor'rda yeni teknik diretktör önümüzdeki günlerde açıklanacak. Süper Lig'e 1-0'lık Başakşehir galibiyeti ile başlayan Alanyaszpor sonrasında evinde Altay'a 4-1 kaybetmiş sonrasında da Hatay'a deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu.

        MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE CAİÇARA KADRO DIŞI
        Medipol Başakşehir'de Junior Caiçara, sosyal medyada yaptığı paylaşım sebebiyle süresiz kadro dışı bırakıldı. Brezilyalı futbolcu, "Sadece savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte her rakibi eşit görüp saldırıyorduk ve bu bize şampiyonluğu getirmişti" ifadelerini kullanmıştı.

        SULTANLAR YENİ BİR ZAFER İÇİN!
        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç, Bulgaristan'ın Filibe kentinde saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den yayımlanacak.

            MİLLİ TAKIM'DA KIRMIZI ALARM
            Milli Takım dün mesaiye başladı. Yarın Dünya Kupası elemelerinde Karadağ ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar'da Covid-19 sıkıntısı yaşanıyor. Futbol Federasyonu, Türkiye'yi kırmızı listeye alarak Çağlar Söyüncü, Halil Dervişoğlu ve Ozan Tufan'ın Milli Takım'a gitmelerine izin vermeyen İngiltere ile görüşmelerin sürdürüyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor. Gelişmelerden kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadesini kullandı. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de yaşanan bu sıkıntı sonrası Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ü kadroya davet etti.

            DEANDRE YEDLİN DE YOLCU
            Galatasaray'da gözden çıkartılan Yedlin için kulüp aranıyor. Yönetim teknik heyetin kadroda düşünmediği Yedlin için bir iki Avrupa kulübü ile temasa geçti. Yedlin 1 Eylül'e kadar Avrupa'da bir takıma transfer olamazsa Süper Lig seçenekleri gündeme gelecek. Ancak bunun için de Yedlin'in ikna edilmesi gerekiyor.

            BERFU TUTUMLU ŞAMPİYON OLDU
            Red Bull Car Park Drift'te Türkiye Finali heyecanı Bursa'da yaşandı. Yarışta, Berfu Tutumlu mutlu sona ulaştı... Şampiyon, Kasım ayında Mısır'da yapılacak Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.

                ADANA DEMİR'DE YENİ HOCA MONTELLA
                Adana Demirspor'da 3. hafta sonunda teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adamın yerine İtalyan çalıştırıcı Montella ile anlaşıldı. Ünlü hoca bugün Türkiye'ye gelecek.

                ALEX TEIXEIRA SAKATLANDI!
                Beşiktaş, Alex Teixeira'nın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Yıldız oyuncunun milli arada iyileştirilmesi için sağılık ekibi yoğun çalışıyor. Alex Teixeira, Karagümrük maçında galibiyek golünü atmıştı.

                UMUT MERAŞ'TA İŞLEM TAMAM
                Beşiktaş, Umut Meraş transferini resmen sona erdirdi. Siyah Beyazlılar, mili takımda da forma giyen defans oyuncusu sile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Milli oyuncu Umut Meraş transferle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Şampiyon Beşiktaş camiasına, şanlı formaya, hayatını Siyah-Beyaz renklere adamış Büyük Beşiktaş taraftarına layık olabilmek adına terimin son damlasına kadar mücadele etmeye hazırım. Merhaba Beşiktaş" sözleriyle yeni takımına merhaba dedi.

                    AVCI'DAN KARİYER REKORU
                    Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, bu sezona iyi bir başlangıç yapmasının yanı sıra geçtiğimiz sezondan itibaren yakaladığı çıkışı da sürdürüyor. Trabzonspor ile ligde 35 maça çıkan tecrübeli teknik direktör bu maçlarda 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 48 gol atarak 24 gol yiyen Abdullah Avcı'nın takımı 2.11 puan ortalaması elde etti. Bu ortalama Abdullah Avcı'nın kariyerindeki en yüksek puan ortalamasına da denk geldi.

                    IRAKLİ AZAROVİ İÇİN ARÇİL DEVREDE!
                    Trabzon, Gürcü Irakli Azarovi'nin transferi için eski yıldızı Arçil'i devreye soktu. Fırtına, Azarovi için D.Batumi'ye 450 bin Euro'luk teklif yapmıştı.

                    MOURINHO'DAN TRABZON'A TEBRİK
                    Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3'te 3 ile başlayan ve haftayı averajla lider kapatan Trabzonspor'u Jose Mourinho tebrik etti. Trabzonspor'un resmi instagram hesabında paylaştığı fotoğrafın altına yorum yapan Portekizli hoca, alkış emojisi kullandı. Mourinho'nun bu yorumu binlerce beğeni aldı.

                        FENER'İN '10' KABUSU
                        Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon devre arasında büyük ümitlerle transfer edilen Mesut Özil henüz beklenen performansı sergileyemedi. Yıldız futbolcu bu sezon zaman zaman iyi işler yapsa da eski günlerden uzak bir görüntü çiziyor. Sezon başında 10 numaralı formayı sırtına geçiren Mesut Özil'in performansı taraftarlardan da eleştiri almaya başladı. Sarı-Lacivertliler son yıllarda 10 numaralı formayı giyen futbolcularından bir türlü beklenen katkıyı göremiyor. Sırasıyla Mbwana Samatta, Max Kruse, Giuliano, Robin Van Persie ve Diego Ribas beklentilerin çok uzağında kaldı. Fenerbahçe taraftarı şimdi Mesut Özil'in eski günlerinde dönmesini umut ediyor.

                        LEMOS&CAULKER AN MESELESİ!
                        Transferde büyük bir limit engeliyle karşı karşıya olan Fenerbahçe'de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in gözden çıkardığı Mauricio Lemos'a Santa Clara talip oldu. Pereira'nın takımda istemediği Steven Caulker'a ise Gaziantep resmen talip oldu. Transferlerde artık son pürüzler gideriliyor.

                        SİNAN GÜMÜŞ ALANYA'DA
                        Teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, Aytemiz Alanyaspor'la anlaştı. Kısa süre içinde kulüpler arasında da anlaşmanın sağlanması ve gurbetçi futbolcunun bonservisiyle Akdeniz kulübünün yolunu tutacağı gelen bilgiler arasında.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Maaş hilesine tazminat
                        Haberler Spor PSG'nin yeni transferi Lionel Messi, Reims karşısında yeni formasıyla ilk kez sahaya çıktı (Spor haberleri)
                            SON DAKİKA