PSG'nin yeni transferi Lionel Messi, Reims karşısında yeni formasıyla ilk kez sahaya çıktı (Spor haberleri)

PSG'nin yeni transferi Lionel Messi, Reims karşısında yeni formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Arjantinli yıldız 66. dakikada oyuna girerken PSG maçı 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından ise çok ilginç bir görüntü yaşandı. Reims kalecisi Rajkovic, ilk olarak tribünden oğlunu saha içine aldı. Daha sonra ise çıkış tüneline doğru yönelen Messi'nin yanına gitti. Rajkovic, Tangocu'dan oğluyla fotoğraf çektirmesi için ricada bulundu. Ardından oğlunu Lionel Messi'nin kucağına vererek telefonunu çıkardı ve bu anı ölümsüzleştirdi.
200 MİLYONUN ALTINDA OLMAZ!
PSG ile Real Madrid arasında Kylian Mbappe için pazarlıklar sürüyor. Fransız basınına göre PSG 200 milyon Euro'nun altında teklifleri kabul etmeyeceğini bildirdi.
OZAN KABAK'IN YENİ TAKIMI NORWİCH CİTY
İngıltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı renklerine bağladığını açıkladı. Norwich City, 21 yaşındaki milli stoperi, satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını duyurdu. Ozan Kabak, yeni takımında 15 numaralı formayı giyecek.