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    Teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük bir destek var: Taraftarlar sosyal medyada "Vardır bir bildiği" diye yazıyor

    Fenerbahçe'de Portekizli teknik adama sevgi ve destek adeta çığ gibi büyüyor. Taraftarlar sosyal medyada Vitor Pereira'nın transferle veya takımla ilgili her kararınına ltına altına, "Vardır bir bildiği" diye yazıyor.

    Vardır bir bildiği!

    Avrupa Ligi'nde gruplara kalan, Süper Lig'de de 3'te 3 yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük bir destek var. Portekizli hoca ortaya koyduğu liderlik, oynattığı mücadeleci futbol ve gençlere verdiği büyük önemle kısa sürede camianın gönlünde taht kurdu.

    Pereira ayrıca verdiği yerinde kararlarla herkesin büyük güvenini de kazanmış durumda. Portekizli hocaya büyük destek veren taraftarlar son zamanlarda sosyal medyada "Vardır bir bildiği" akımını başlattı.

    Taraftarlar, Pereira'nın transfer veya takımla ilgili aldığı kararların altına, "Vardır bir bildiği" yorumunu yapıyor.

    Oluşan bu sinerjinin Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük bir itici güç olacağı ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük bir destek var: Taraftarlar sosyal medyada "Vardır bir bildiği" diye yazıyor
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