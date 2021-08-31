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    Sergen Yalçın resmen duyurdu: Montero yeniden Kartal oluyor

    Beşiktaş Francisco Montero'yu yeniden renklerine bağlıyor... Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen İspanyol stoperi, Atletico Madrid'den bu kez bonservisi alarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    Montero yeniden Kartal oluyor

    Beşiktaş Francisco Montero'yu yeniden renklerine bağlıyor... Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen İspanyol stoperi, Atletico Madrid'den bu kez bonservisi alarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    Beşiktaş'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisi için İspanyol kulübü ile pazarlıklarını tam gaz sürdürdüğü ve iki kulübün anlaşmasının artık an meselesi olduğu öğrenildi.

    Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da TRT Spor'da Francisco Montero ile ilgili yaptığı açıklamada, "Montero'yu yeniden kadromuza katıyoruz. Bu kez bonservisiyle" diyerek transferi resmen açıklamış oldu.

    22 yaşındaki stoperin Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildireceği tarih olan 2 Eylül'e kadar Siyah-Beyazlı takıma imza atması bekleniyor. Montero geçen sezon Beşiktaş'ta 16 maçta forma giymişti. İspanyol oyuncu Kadıköy'deki Fenerbahçe maçındaki performansıyla hafızalara kazınmıştı.

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