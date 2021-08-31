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    Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan savaşı sürüyor! Paramızı ödeyin hiç kıvırmayın

    Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray ile aralarında anlaşmazlık olan Oğulcan Çağlayan transferi sürecinde sarı-kırmızılıların kendilerine adeta bir Sevr Antlaşması sunduklarını ifade etti. Kıran, ayrıca daha önce Galatasaray Başkanı Elmas'ın telefonlarına cevap vermediğini, daha sonra Elmas'ın dönüş sağladığında kendisinin telefonlarını açmadığını belirterek, Başkan Elmas'ın özür mesajları attığını da sözlerine ekledi.

    Paramızı ödeyin hiç kıvırmayın
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    Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray ile aralarında anlaşmazlık olan Oğulcan Çağlayan transferi sürecinde sarı-kırmızılıların kendilerine adeta bir Sevr Antlaşması sunduklarını ifade etti. Kıran, ayrıca daha önce Galatasaray Başkanı Elmas'ın telefonlarına cevap vermediğini, daha sonra Elmas'ın dönüş sağladığında kendisinin telefonlarını açmadığını belirterek, Başkan Elmas'ın özür mesajları attığını da sözlerine ekledi.

    Kıran "Hakkımız yenmek istendiğinde savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit. Oğulcan Çağlayan, Rizespor'u yüzüstü bırakarak çekip gitti. Hep çözümden yana olduk. Galatasaray Kulübü'nün şu ana kadar Tahkim Kurulu için yaptığı hiçbir şikayet yok" dedi. Galatasaray'ın paralarını ödememek için yalan demeçler verdiğini öne süren Kıran, "1.2 milyon Euro'yu ve 506 bin 275 TL'yi son kuruşuna kadar ödesinler. Hiç kıvırmasınlar" ifadelerini de kullandı.

    BİZE KİMSE İPOTEK KOYAMAZ
    Hakkımız yenmek istendiğinde savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem. Paramızı ödememek için yalandan demeçler veriyorlar. Siz kimsiniz Rizespor'a ipotek koyacaksınız. 1.2 milyon Euro'yu ve 506 bin 275 TL'yi son kuruşuna kadar ödesinler. Hiç kıvırmasınlar.

        BİZE SEVR ANTLAŞMASI DAYATTILAR
        Başkan Burak Elmas ile işi tatlıya bağlamak istedik. Yunus Akgün ile 2 milyon 500 TL, Atalay Babacan ile 1 milyon 500 bin TL yıllık ücret karşılığı anlaştık. Sonrasında önümüze öyle bir sözleşme geldi ki sözleşme değil sanırsın Sevr Antlaşması. Galatasaray, harcala limitlerini arttırmak istedi ama bizi hiç düşünmedi.

        BURAK ELMAS TELEFONUMA ÇIKMADI
        Paramızı ödememek için yalandan demeçler veriliyor. G.Saray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Rezan Epözdemir tamamen şov yapıyor. Ben Burak Elmas'ı 4 kez aradım ama görüşemedim. Ertesi gün lütfedip beni aradı ama konuşacak bir şey olmadığı için bu kez de ben telefonunu açmadım.

        FATİH HOCAMIN YAPISINI AZMİNİ İYİ BİLİRİM!
        Fatih hocamı iyi tanırım, hırsını, düşünce yapısını, azmini iyi bilirim. Futbolcuların gözlerinden alev fışkırtabildiğini. Hocam yeter ki istesin. Milli Takım'da görev yaparken Cüneyt Yalınkılıç tarafından çekilen görüntülerini izlediğimde şahit oldum. Herkesin izlemesi gerekir. Özellikle İsviçre maçındaki.

            MARCAO'NUN CEZASI 10 MAÇ!
            Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran "Galatasaray'a fazla ceza veriyorlar" gibi bir algı yaratılmak istendiğini bunun doğru olmadığını söyledi. Kıran, "Galatasaray'a fazla ceza verildi diyorlar. O zaman ben de 'Jailson'a da 8 maç ceza verildi' derim. Marcao'ya verilen 8 maç ceza az. Marcao koşarak geldi ve takım arkadaşına kafa-yumruk attı. Bana göre Marcao'nun cezası en az 10 maç olmalıydı" diye konuştu.

            KİMSE RİZE'Yİ TAHİR KIRAN'IN GASP EDEMEZ...
            Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, G.Saray kulübünü kastederek "Biz kimseden haraç almıyoruz. Ama kimse de bizi gasp edemez. İzin vermeyiz" dedi.
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            Haberler Spor Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan savaşı sürüyor! Paramızı ödeyin hiç kıvırmayın
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