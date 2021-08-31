Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan savaşı sürüyor! Paramızı ödeyin hiç kıvırmayın

MARCAO'NUN CEZASI 10 MAÇ!

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran "Galatasaray'a fazla ceza veriyorlar" gibi bir algı yaratılmak istendiğini bunun doğru olmadığını söyledi. Kıran, "Galatasaray'a fazla ceza verildi diyorlar. O zaman ben de 'Jailson'a da 8 maç ceza verildi' derim. Marcao'ya verilen 8 maç ceza az. Marcao koşarak geldi ve takım arkadaşına kafa-yumruk attı. Bana göre Marcao'nun cezası en az 10 maç olmalıydı" diye konuştu.

KİMSE RİZE'Yİ TAHİR KIRAN'IN GASP EDEMEZ...

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, G.Saray kulübünü kastederek "Biz kimseden haraç almıyoruz. Ama kimse de bizi gasp edemez. İzin vermeyiz" dedi.