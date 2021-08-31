Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan savaşı sürüyor! Paramızı ödeyin hiç kıvırmayın

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray ile aralarında anlaşmazlık olan Oğulcan Çağlayan transferi sürecinde sarı-kırmızılıların kendilerine adeta bir Sevr Antlaşması sunduklarını ifade etti. Kıran, ayrıca daha önce Galatasaray Başkanı Elmas'ın telefonlarına cevap vermediğini, daha sonra Elmas'ın dönüş sağladığında kendisinin telefonlarını açmadığını belirterek, Başkan Elmas'ın özür mesajları attığını da sözlerine ekledi.
Kıran "Hakkımız yenmek istendiğinde savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit. Oğulcan Çağlayan, Rizespor'u yüzüstü bırakarak çekip gitti. Hep çözümden yana olduk. Galatasaray Kulübü'nün şu ana kadar Tahkim Kurulu için yaptığı hiçbir şikayet yok" dedi. Galatasaray'ın paralarını ödememek için yalan demeçler verdiğini öne süren Kıran, "1.2 milyon Euro'yu ve 506 bin 275 TL'yi son kuruşuna kadar ödesinler. Hiç kıvırmasınlar" ifadelerini de kullandı.
BİZE KİMSE İPOTEK KOYAMAZ
Hakkımız yenmek istendiğinde savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem. Paramızı ödememek için yalandan demeçler veriyorlar. Siz kimsiniz Rizespor'a ipotek koyacaksınız. 1.2 milyon Euro'yu ve 506 bin 275 TL'yi son kuruşuna kadar ödesinler. Hiç kıvırmasınlar.