Cimbom rotayı Mısır’a kırdı! Galatasaray Mali'li ön libero Aliou Dieng'i bitirmekte kararlı

- Spor
- 31.08.2021 Gazete
Sarı-KIrmızılı kulüpte bu gelişmeler yaşanırken Aliou Dieng isminin yeniden gündeme geldiği öğrenildi. Mısır basını, Mali'li ön libero için görüşmelerin başladığını yazdı.
DAHA ÖNCE VAZGEÇİLMİŞTİ
Mısır'ın El Ahli kulübünde forma giyen defansif orta saha Dieng için daha önce parada anlaşma sağlanamamış ve görüşmeler tıkanınca transferden vazgeçilmişti.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Mısır kulübü kiralama formülüne yanışmıyor. Pazarlıklar satın alma bedeli üzerinden yapılıyor. Sarı-Kırmızılı kurmaylar birkaç içinde bu transferi bitirmeye çalışacaklar. G.Saray'ın 4-5 milyon Euro civarında teklifte bulunduğu iddia edildi.