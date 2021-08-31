Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cimbom rotayı Mısır’a kırdı! Galatasaray Mali'li ön libero Aliou Dieng'i bitirmekte kararlı

    Galatasaray'da 2-2 biten Kasımpaşa maçı sonrasında Fatih Terim’in “6 numaralı oyuncuyu” işaret etmesi sonrası yönetim harekete geçti. Daha önce pahalı olduğu için vazgeçilen Aliou Dieng için yeniden start verildi.

    Yeniden Dieng sesleri

    Galatasaray'da Kasımpaşa maçı sonrası Fatih Terim'in "Melo ve Fernando tarzı bir oyuncu bulmak zor" şeklindeki açıklamaları sonrası 6 numara transferi için düğmeye basıldı.

    Taylan, Berkan, Aytaç gibi isimler o bölge için yetersiz kaldı.

    HABERİ MISIR BASINI VERDİ


        Sarı-KIrmızılı         kulüpte bu gelişmeler yaşanırken Aliou Dieng isminin yeniden gündeme geldiği öğrenildi. Mısır basını, Mali'li ön libero için görüşmelerin başladığını yazdı.

        DAHA ÖNCE VAZGEÇİLMİŞTİ


        Mısır'ın         El Ahli kulübünde forma giyen defansif orta saha Dieng için daha önce parada anlaşma sağlanamamış ve görüşmeler tıkanınca transferden vazgeçilmişti.

            KIRAN KIRANA PAZARLIK


            Mısır kulübü kiralama formülüne yanışmıyor. Pazarlıklar satın alma bedeli üzerinden yapılıyor. Sarı-Kırmızılı kurmaylar birkaç içinde bu transferi bitirmeye çalışacaklar. G.Saray'ın 4-5 milyon Euro civarında teklifte bulunduğu iddia edildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Maaş hilesine tazminat
            Haberler Spor Cimbom rotayı Mısır’a kırdı! Galatasaray Mali'li ön libero Aliou Dieng'i bitirmekte kararlı
                SON DAKİKA