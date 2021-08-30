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    • 30.08.2021 15:36
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    • 30.08.2021 15:40
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    Süper lig şampiyon!

    Süper Lig kulüpleri pandemiye rağmen önemli isimleri kadrosuna katmayı başardı... Geçmişe kıyasla daha az ama daha öz transfer yaptılar… Süper Lig için 8 Eylül’e kadar transfer devam edecek. Avrupa’da ise yarın transferin son günü…

    Onur Koçhan
    Süper lig şampiyon!

    Süper Lig'de şimdiye kadar 227 transfer yapıldı… İngiltere Premier Lig'de bu sayı 98'de kalırken, İspanya La Liga'da 107, Almanya Bundesliga'da 109, Fransa Ligue 1'de 105 ve Serie A'da 160 transfer yapıldı.

    Rusya Premier Lig'de 103 ve Hollanda Ligi'nde ise 119 transfere imza atıldı. Süper Lig, 5 büyük lig ve birçok ligi geride bırakarak 'Transfer şampiyonu' oldu. Bunca harcamaya rağmen ortaya konan futbol ise tatmin edici değil.

    Avrupa kupalarında 3 takımımız yoluna devam ediyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki sonuçları merak ediliyor. Bilindiği gibi önümüzdeki sezon şampiyonumuz ön eleme oynamak zorunda kalacak.

    UEFA kulüpler sıralamasında 17. sırada yer alıyoruz. Bizden üstte yer alan ülkelerin kulüpleri daha az bütçeler ve transferlerle Avrupa'da daha başarılı sonuçlara imza atıyor.

    Örneğin Güney Kıbrıs 16. sırada… İskoçya 9. sırada… Transferlerine ve kulüp bütçelerine baktığımızda bizden çok ama çok gerideler…

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