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    • 30.08.2021 16:33
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    • 30.08.2021 16:39
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    Galatasaray'da Marcao gidiyor! Yerine Kaan Ayhan geliyor

    Bu sezon transfer politikasını değiştiren ve genç isimlere yönelen Galatasaray, şimdi de Kaan Ayhan bombasını patlatmak istiyor. Marcao'yu göndermek isteyen sarı-kırmızılı ekip, gelecek bonservis bedeliyle milli yıldızın transferini bitirecek.

    G.Saray’da Marcao gidiyor! Yerine Kaan Ayhan geliyor

    Galatasaray'da transfer bitmedi, bitmiyor. Sarı-Kırmızılılar, tahtanın kapanmasına ramak kala bir bomba daha patlatmak için geri sayımda. Hedefteki isim ise Fatih Terim'in gözdelerinden biri: Kaan Ayhan...

    Özellikle son iki transfer döneminde adı Aslan'la ciddi şekilde anılan Milli futbolcuyla uzun bir süredir Beşiktaş da yakından ilgileniyordu. Ancak Terim'in takımında görmeyi çok istediği Kaan'ı yönetim bitirmek üzere. Marcao konusunu bu hafta içerisinde kesin olarak çözecek olan Cim Bom, oradan gelen parayla genç futbolcunun bonservisini alacak.

    EV BAKMAYA BAŞLADI
    Başarılı oyuncunun kulübü Sassuolo'nun istediği yüksek bonservis bedelini aşağı çekmek adına bir süredir pazarlık halinde olan idareciler, 5 milyon Euro gibi bir bedelle transfere nokta koyma düşüncesinde.

        Napoli ile yapılacak görüşme sonrası Marcao'nun satışını gerçekleştirecek olan Galatasaray ardından da Kaan'ı resmen kadrosuna katacak.

        Daha önce bu konuda defalarca Terim'le görüşen Kaan'ın da Florya'dan ev bakmaya başladığı gelen haberler arasında.
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