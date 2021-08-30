Galatasaray'da Marcao gidiyor! Yerine Kaan Ayhan geliyor

Özellikle son iki transfer döneminde adı Aslan'la ciddi şekilde anılan Milli futbolcuyla uzun bir süredir Beşiktaş da yakından ilgileniyordu. Ancak Terim'in takımında görmeyi çok istediği Kaan'ı yönetim bitirmek üzere. Marcao konusunu bu hafta içerisinde kesin olarak çözecek olan Cim Bom, oradan gelen parayla genç futbolcunun bonservisini alacak.