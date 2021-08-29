Salih'in kırmızı kartı sonrası 8+3 kuralı kaos çıkardı! Sergen Yalçın'dan 4. hakeme flaş sözler

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Karagümrük maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Hakemlere eleştiride bulunan Yalçın, şunları söyledi: Salih'in atılmasının ardından 'Türk oyuncu mu sokmalıyız?' diye dördüncü hakeme sorduk. 'Sahada üç Türk olmak zorunda' yanıtını verdi"

HAKEM BİZİ KANDIRDI...

"Hakem böyle deyince biz de Necip'i aldık oyuna. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. Biz de Türk oyuncu sokmamız gerekiyor diye biliyorduk"

OYUNCULARIM İYİ MÜCADELE ETTİ

Yalçın maçla ilgili ise, "10 kişi kalmamıza rağmen oyuncularım çok iyi mücadele etti ve maçı kazanmayı bildik. Farklı kazanabileceğimiz bir maçta. Kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz" dedi.

3 YERLİ ATILSA DA 8 YABANCI SERBEST

Salih Uçan'ın kırmızı kartı ile gündeme gelen 3 yerli oyuncu zorunluluğu 8 yabancı oyuncu sınırını etkilemiyor. 11'deki 3 yerli oyuncu kırmızı kart görse dahi 8 yabancı sahada yer alabiyor.