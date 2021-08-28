Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 4. hakem kuralı bilmiyor





"4. HAKEM KURALI BİLMİYOR"

Müsabakanın 4. hakemi Onur Özütoprak'ın kendilerini yanlış yönlendirdiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "4. hakem kuralı bilmiyor. 4. hakem bize 1 yerli oyuncu sokmamızı söyledi. Hakemi zan altında bırakmak istemiyorum ama kuralı bilmiyor. Cüneyt hoca da küçük ayrıntılar çok güzel kovalıyor. Salih'in ilk sarı kartı sarı kat mı sizce? Gaziantep maçında Vida'ya yapılan ikinci sarı kart sarı kart mı? Salih'inki mi daha sarı kart, Vida'nınki mi? Geçen hafta Kenan'a yapılan penaltı değil miydi? VAR diye sistem var, o VAR neredeydi? Çok konuşmak istemiyorum ama maçın kaderini etkileyecek hata olursa canımız yanar, herkesin canı yanar. Salih'i attın ikinci sarıdan, peki rakibi neden atmıyorsun? ilk 2-3 haftada bu kadar hata olmamalıydı. Canımızı yakmasınlar, adaletli yönetsinler. Rakip yener, biz yeneriz hakem skora etki etmesin. Biz bu oyunu yıllarca oynadık, hakemlerin neleri kovaladığını, neleri kovalamadığını biliyoruz. Bana veriyorsan rakibe de vereceksin. Karagümrük'ün de var ikinci sarı pozisyonu. Standart düzgün olsun, herkese eşit davranılsın bizim için yeterli" şeklinde konuştu.