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    Ronaldo Manchester United'a transfer oldu! Fenerbahçe'ye Cavani fırsatı doğdu

    Cavani M.United'dan ayrılmak üzere. Menajerler Uruguaylı golcüyü Fener'e teklif etti. Yönetim bu öneriyi değerlendirmeye aldı. Cavani geçen sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 17 gol atmayı başardı.

    Cavani bombası

    Hem Avrupa hem de Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor.

    Cristiano Ronaldo'nun sürpriz şekilde Manchester United'a transfer olmasının ardından Cavani'ye yol gözüktü.

    Uruguaylı golcünü İngiliz kulübünden ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

        AVRUPA'DA TRANSFER İÇİN ZAMAN YOK


        Avrupa'nın         büyük liglerinde transferin kapanmasına 3 gün kaldı. Menajerler de Cavani'yi F.Bahçe'ye teklif etti. Henüz resmi bir temas olmasa da Fener yönetimi teklifi masaya yatırdı.

        F.BAHÇE KARARINI ÇABUK VERECEK
        Manchester         United ile sözleşmesi 2022 haziranında bitecek olan Cavani'den bonservis ücreti talep edilmezse önümüzdeki 1-2 gün içinde Fenerbahçe flaş bir transfere imza atabilir.
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