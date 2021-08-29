Demir Grup Sivasspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SENİNLE GURUR DUYUYORUZ

Tokyo 2020'de şampiyon olarak tarih geçen Busenaz Sürmeleni dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Dünyada yarım milyara yakın insan dört yıl süreyle yarışıp olimpiyatlara kota almaya çalışıyor. Yaptığın büyük bir iş. Seninle gurur duyuyoruz" dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı da "Umarım bunları çoğaltırsın, evinin bir köşesinde müze gibi olur. Ben kendime öyle bir yaptım" dedi.