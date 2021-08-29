Demir Grup Sivasspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de Kasımpaşa-G.Saray, Giresunspor- Trabzonspor ve Altay-Fenerbahçe maçları dışında tek maç daha oynanacak. Saat 19.15'te Demir Grup Sivasspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
RAKİBİMİZ ÇEKYA
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 8'li finallerde bugün Çekya ile karşılaşacak. Saat 17.30'da Bulgaristan'da oynanacak maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
SİMON A.DEMİR'DE
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Fildişi Sahilli 29 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Deli'yi kadrosuna kattı. Simon Deli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.