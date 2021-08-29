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    Demir Grup Sivasspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Süper Lig'de Kasımpaşa-G.Saray, Giresunspor- Trabzonspor ve Altay-Fenerbahçe maçları dışında tek maç daha oynanacak. Saat 19.15'te Demir Grup Sivasspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

    Sivasspor-Göztepe

    Süper Lig'de Kasımpaşa-G.Saray, Giresunspor- Trabzonspor ve Altay-Fenerbahçe maçları dışında tek maç daha oynanacak. Saat 19.15'te Demir Grup Sivasspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

    RAKİBİMİZ ÇEKYA
    2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 8'li finallerde bugün Çekya ile karşılaşacak. Saat 17.30'da Bulgaristan'da oynanacak maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

    SİMON A.DEMİR'DE
    Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Fildişi Sahilli 29 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Deli'yi kadrosuna kattı. Simon Deli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

        GALATASARAY PAŞA'NIN KONUĞU OLACAK!
        Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 2 maçta 2'de 2 yapan Sarı- Kırmızılılar bu maçı da kazanmak istiyor. Bu hafta içi transfer edilen Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın lisansı çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim görev vermesi halinde Morutan Kasımpaşa karşısında görev alabilecek... Kritik mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak...

        KOCAELİ SAMSUN'U TEK GOLLE YIKTI
        TFF 1.Lig'in iki iddialı takımının karşılaşmasında Kocaelispor sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil-Siyahlılar bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı. Kocaelispor'a Samsun karşısında galibiyeti getiren tek golü 45'te Benhur Keser kaydetti.

        FABRICIO BUSTOS SÜRPRIZI
        Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İskoç ekibi Glasgow Rangers, Nijerya asıllı sağ kanat oyuncusu Osayi Samuel için Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro teklif etti. Sarı-Lacivertli kurnmaylar son anda gelen teklifi masaya yatırdı. Fenerbahçe teklifi kabul eder de Osayi'yi satarsa Independiente'de forma giyen Arnjantinli sağ kanat Fabricio Bustos'u kadrosuna katacak. 25 yaşındaki Bustos 4 kez milli formayı da giydi.

            KAPACAK YİNE KADRODA YOK!
            Fenerbahçe, Altay maçının kadrosunu açıkladı. İzmir kafilesinde sakatlıkları bulunan isimlerin dışında lisansı limit sorunu ile çıkarılamayan Burak Kapacak da yer almadı. Bunun üzerine Fenerbahçeli taraftarlar da 3 hafta önce transfer edilen genç kanat oyuncusuna hala lisans çıkarılamamasına sosyal medyada tekpi gösterdi.

            FENERBAHÇE 3'TE 3 PEŞİNDE
            Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bugün 21.45'te Altay'a konuk olacak. Bu maç öncesinde her iki takım da oynadıkları 2 maçı kazandılar. Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. F.Bahçe sakatlıkları bulunan Pelkas, Serdar Dursun, İrfancan ve Novak maç kadrosunda yer almıyor.

            UEFA'DA İLK MAÇ FRANKFURT'LA
            Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki fikstürü belli oldu: 16 Eylül 2021: Eintracht Frankfurt-F.Bahçe, 30 Eylül 2021: F.Bahçe- Olympiakos, 21 Ekim 2021: F.Bahçe-Antwerp, 4 Ekim 2021: Antwerp-F.Bahçe, 25 Kasım 2021: Olympiakos- F.Bahçe, 9 Aralık: F.Bahçe-Eintracht Frankfurt.

                44 YIL SONRA KARADENİZ DERBİSİ
                Ligin                 yeni takımı Giresun ve şampiyonluğun en önemli adaylarından Trabzon, Karadeniz derbisinde kozlarını paylaşacak. İki takım 44 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

                SENİNLE GURUR DUYUYORUZ
                Tokyo 2020'de şampiyon olarak tarih geçen Busenaz Sürmeleni dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Dünyada yarım milyara yakın insan dört yıl süreyle yarışıp olimpiyatlara kota almaya çalışıyor. Yaptığın büyük bir iş. Seninle gurur duyuyoruz" dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı da "Umarım bunları çoğaltırsın, evinin bir köşesinde müze gibi olur. Ben kendime öyle bir yaptım" dedi.

                YENİ MALATYA 2 ATTI 3 ALDI
                Yeni Malatyaspor sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-Siyahlılar böylelikle üst üste iki maçnıdan galip ayrılmayı başardı. Gaziantep ise henüz 3 puanla tanışamadı. Yeni Malatya'ya G.Antep karşısında galibiyeti getiren golleri 45'te Adem Büyük ve 68'de Tetteh kaydetti.

                    BAŞAKŞEHİR KAN KAYBEDİYOR
                    Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Başakşehir, 3. hafta maçında sahasında Kayserispor'a 1-0 yenildi. Ligde üst üste 3. yenilgisini aldı. Kayserispor ise 3 maçlar sonunda ilk kez galip geldi. Sarı-Kırmızılılar'a Başakşehir karşısında galibiyeti Thiam'ın golü getirdi.

                    HATAYSPOR'DAN ALANYA'YA 5 GOL
                    Hatayspor geçen sezonun flaş takımı Alanyaspor'u gole boğdu. Ev sahibi ekip sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Hatayspor'u 3 puana taşıyan golleri Adama Traore, Saba Lobzhanidze, Ruben Ribeiro, Ayoub El Kaabi ve Mohamed Kamara kaydetti. Hatay böylece puanını 4'e yükseltti.
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                    Kirada vurgun var
                    Haberler Spor Demir Grup Sivasspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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