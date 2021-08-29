Beşiktaş, Karagümrük'ü tek golle yıktı

Kartal 1 attı, 3 aldı... Siyah- Beyazlılar 3. hafta maçında Karagümrük'ü Vodafone Park'ta 1-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı. 5. dakikada Batshuayi karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya attı. 18. dakikada Larin'in vuruşunu kaleci Viviano ayaklarıyla kurtardı.

AHMED MUSA DİREĞE TAKILDI

28. dakikada Ahmed Musa, ceza sahasına girdikten sonra 2 rakibinden sıyrıldı. Vuruşunda direğe çarpan top dışarıya çıktı. 30. dakikada Beşiktaş aradığı golü Alex Teixeira ile buldu.

ERSİN'DEN KRİTİK BİR KURTARIŞ

Brezilyalı yıldız ceza sahasına girmeden çok şık vurdu: 1-0. 43. dakikada Batshuayi'nin yakın mesafeden şutu direkten döndü. 45+1'te Pesic'in şutunu Ersin son anda kurtardı.

VİDA KALE DİBİNDEN KAÇIRDI

48'de Salih 2. sarı karttan atıldı, Beşiktaş 10 kişi kaldı. 77'de Vida inanılmaz bir gol kaçırdı. 80'de Batshuayi vurdu, Viviano kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 1-0.

BATSHUAYİ ÇOK DENEDİ AMA GOLÜ BULAMADI

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Karagümrük önünde ilk 11'de forma giydi. 1 şutu direkten dönen, 3 net pozisyonu kullanamayan Belçikalı golle tanışamadı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar sezonun ikinci iç saha maçında Karagümrük karşısında tribündeki yerlerine aldı. Stadın yüzde 50'lik kapasitesinin büyük kısmını dolduran Siyah-Beyazlı taraftarlar, 90 dakika boyunca susmadı. Özellikle takımlarının eksik kaldığı anlarda 11. adam görevi gördü.

WELİNTON VE RIDVAN YARIDA BIRAKTI!

Beşiktaş'ta Karagümrkü maçının 80. dakikasında sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz ve Welinton oyuna devam edemedi. Rıdvan'ın yerine Mehmet Topal, Welinton'un yerine ise Atiba oyuna girdi.

KARTAL KALEYi YiNE KAPATTI!

10 kişi tamamladığı Karagümrük maçını 1-0 kazanan Beşiktaş, savunmadaki başarılı performansını da sürdürdü. Siyah- Beyazlılar dün akşamki maçla birlikte Süper Lig'deki ilk 3 maçını da gol yemeden tamamladı. Beşiktaş, Rize'yi 3-0 yenmiş, G.Antep ile 0-0 berabere kalmıştı.