PSG maçı hangi gün? Messi PSG maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'nin ilk maçı için önce analiz yapmaları gerektiğini söylüyor.

Barcelona ile 21 yıllık hikayesine son veren Arjantinli yıldız sürpriz bir kararla Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Kariyerinde yeni bir sayfa açan Messi için meydan okuma döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.