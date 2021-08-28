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    • 28.08.2021 23:49
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    • 28.08.2021 23:49
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    PSG maçı hangi gün? Messi PSG maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

    PSG maçı ne zaman? Messi’li PSG maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Lionel Messi’nin transferiyle dünyanın gündemine oturan Paris Saint-Germain’de Lionel Messi’Nin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. PSG bu hafta Reims deplasmanında 3 puan arayacak. Peki; PSG maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

    takvim.com.tr
    PSG maçı hangi gün? Messi PSG maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

    PSG maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? PSG maçı hangi gün? Fransa Ligue 1'de PSG'nin bu haftaki rakibi Reims olacak. Messi transferiyle deprem etkisi yaratan PSG'nin mücadelesi merakla bekleniyor. Peki; PSG maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

    PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

    PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'nin ilk maçı için önce analiz yapmaları gerektiğini söylüyor.

    Barcelona ile 21 yıllık hikayesine son veren Arjantinli yıldız sürpriz bir kararla Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

    Kariyerinde yeni bir sayfa açan Messi için meydan okuma döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

    Paris ekibi, Reims ile Ligue 1'de 29 Ağustos günü, saat 21:45'de karşı karşıya gelecek.

    PSG ile yeni bir maceraya atılan Lionel Messi'nin Parc des Princes'te neler yapacağı merakla bekleniyor.
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