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    Can Bozdoğan, İstanbul'a geldi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Beşiktaş'ın Alman kulübü Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan, İstanbul'a geldi. Genç futbolcu bugün resmi imzayı atacak. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Can imza için geldi

    Beşiktaş'ın Alman kulübü Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan, İstanbul'a geldi. Genç futbolcu bugün resmi imzayı atacak.

    BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK MAÇI CÜNEYT ÇAKIR'IN
    Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı. Son şampiyon Beşiktaş'ın yarın Fatih Karagümrük'le oynayacağı karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

    ANTALYA-Ç.RİZE ADANA DEMİR-KONYA
    Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanacak 2 karşılaşma ile start alacak. Saat 20.30'da Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Günün 2. maçı ise 21.45'de. Adana Demirspor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

        AZİZ BEHİCH GİRESUNSPOR'DA
        Süper Lig ekibi GZT Giresunspor, kadrosunu Başakşehir'den Aziz Behich ile güçlendirdi. Aziz Behic geçen sezon Kayserispor'da kiralık oynamıştı.

        EFECAN KARACA'YA 2 MAÇ CEZA VERİLDİ
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Altay maçında kırmızı gören Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca'ya 2 maç men cezası verdi.

        TAHKİM'E SERT İFADELER
        Başkan Burak Elmas, hak mahrumiyeti cezası için Tahkim'e yapılan itirazda sert ifadeler kullandı. Elmas, "Talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim" dedi. Tahkim, Marcao'nun cezasını da onadı.

            JESSE SEKİDİKA İMZA İÇİN BELÇİKA'DA
            OUD-Heverlee Leuven takımına kiralanan Sekidika dün Belçika'ya gitti. Nijeryalı futbolcu bugün imzayı atacak. Galatasaray da hemen Morutan'a lisans çıkaracak.

            AVRUPA LİGİ KURASI İSTANBUL'DA ÇEKİLECEK
            Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası saat 13.00'te start alacak. Temsilcilerimizden F.Bahçe 3. torbada, G.Saray ise 4. torbada yer alacak.
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            Haberler Spor Can Bozdoğan, İstanbul'a geldi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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