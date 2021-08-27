Can Bozdoğan, İstanbul'a geldi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Beşiktaş'ın Alman kulübü Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan, İstanbul'a geldi. Genç futbolcu bugün resmi imzayı atacak.
BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK MAÇI CÜNEYT ÇAKIR'IN
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı. Son şampiyon Beşiktaş'ın yarın Fatih Karagümrük'le oynayacağı karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
ANTALYA-Ç.RİZE ADANA DEMİR-KONYA
Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanacak 2 karşılaşma ile start alacak. Saat 20.30'da Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Günün 2. maçı ise 21.45'de. Adana Demirspor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.