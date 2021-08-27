Can Bozdoğan, İstanbul'a geldi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

AVRUPA LİGİ KURASI İSTANBUL'DA ÇEKİLECEK

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası saat 13.00'te start alacak. Temsilcilerimizden F.Bahçe 3. torbada, G.Saray ise 4. torbada yer alacak.