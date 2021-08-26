Galatasaray Randers maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Randers maçı şifreli mi şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray'ın rakibi Randers olacak. Danimarka'da 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçın ardından gözler İstanbul'da oynanacak maça çevrildi. Bu maçı canlı izlemek isteyen futbol severler de Galatasaray Randers maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.