Galatasaray Randers maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Randers maçı şifreli mi şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray'ın rakibi Randers olacak. Danimarka'da 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçın ardından gözler İstanbul'da oynanacak maça çevrildi. Bu maçı canlı izlemek isteyen futbol severler de Galatasaray Randers maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.
GALATASARAY RANDERS MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray , Danimarka'da ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Randers takımını İstanbul'da konuk edecek.
Saat 20.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel programlarla gece yarısına kadar sürecek.
Aykut Aydın ve Alp Özgen'in anlatımda olacağı gecede Ali Naci Küçük maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olacak.
Galatasaraylılar, Randers maçını D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve her yerde izleyebilmeniz için D-Smart GO'dan takip edebilecek.