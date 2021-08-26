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    • Spor
    • 26.08.2021 16:00
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    • 26.08.2021 16:00
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    Galatasaray Randers maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Randers maçı şifreli mi şifresiz mi?

    GS Randers maçı şifreli mi şifresiz mi? Galatasaray Randers maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Randers maçı hangi kanalda sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Randers’ı konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip bu maçı kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Peki; Galatasaray Randers maçı hangi kanalda? Galatasaray Randers maçı şifreli mi?

    takvim.com.tr
    Galatasaray Randers maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Randers maçı şifreli mi şifresiz mi?

    Galatasaray Randers maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Randers maçı şifreli mi şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray'ın rakibi Randers olacak. Danimarka'da 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçın ardından gözler İstanbul'da oynanacak maça çevrildi. Bu maçı canlı izlemek isteyen futbol severler de Galatasaray Randers maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.

    GALATASARAY RANDERS MAÇI HANGİ KANALDA?

    Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray , Danimarka'da ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Randers takımını İstanbul'da konuk edecek.

    Saat 20.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel programlarla gece yarısına kadar sürecek.

    Aykut Aydın ve Alp Özgen'in anlatımda olacağı gecede Ali Naci Küçük maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olacak.

    Galatasaraylılar, Randers maçını D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve her yerde izleyebilmeniz için D-Smart GO'dan takip edebilecek.

        GALATASARAY'DA 5 EKSİK

        Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Randers maçında forma giyemeyecek.

        Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak.

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.
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