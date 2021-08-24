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    • 24.08.2021 16:03
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    • 24.08.2021 16:03
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    Galatasaray Randers maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? Galatasaray Randers maçı hangi kanal?

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray’ın rakibi Danimarka ekibi Randers olacak. Danimarka’da oynanan ilk maç 1-1 eşitlikle sonuçlanırken Galatasaray sahasında zorlu rakibini elemek isteyecek. Galatasaray sahasındaki maçta galibiyet arayacak ve turu atladığı takdirde gruplara adını yazdıracak. İşte; Galatasaray Randers maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? Galatasaray Randers maçı hangi kanal?

    takvim.com.tr
    Galatasaray Randers maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? Galatasaray Randers maçı hangi kanal?

    Galatasaray Randers maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? Galatasaray Randers maçı hangi kanal? UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Danimarka ekibi Randers'ı konuk edecek. Temsilcimiz Galatasaray sahasında sergileyeceği performansla galibiyet kovalayacak. Temsilcimiz maçı galip tamamlaması halinde adını gruplara yazdıracak. Peki; Galatasaray Randers maçı hangi kanalda, şifreli mi?

    GALATASARAY RANDERS MAÇI HANGİ KANALDA?

    26 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

    MAÇIN HAKEMİ KİM?

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

    MAÇ KASIMPAŞA'DA

    Galatasaray, Randers ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçını Kasımpa'nın stadı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak.

    Türk Telekom Stadı'nın zeminde yaşanan sorunların beklenen sürede tamamlanamamasından dolayı Hatayspor maçını da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalan Galatasaray, Randers ile de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 26 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de karşı karşıya gelecek.

        GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

        Galatasaray, rakibini mağlup etmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Sarı kırmızılılar, mağlup olması durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

        Galatasaray, ilk maçta Randers ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Sarı kırmızılıların golünü Kerem Aktürkoğlu atarken, Randers'ın tek sayısı ise Lauenborg'den gelmişti.
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        Haberler Spor Galatasaray Randers maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? Galatasaray Randers maçı hangi kanal?
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