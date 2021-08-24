Galatasaray Randers maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? Galatasaray Randers maçı hangi kanal?

GALATASARAY RANDERS MAÇI HANGİ KANALDA?

26 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.