Fenerbahçe son nefeste

F.Bahçe Süper Lig'in 2. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İlk yarıda iki takım da oldukça temposuzdu... Henüz 1. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı... Güray Vural'ın ceza sahası dışından vuruşunda Altay Bayındır kalesinde devleşti.

SON ANDA BOFFİN ÇIKARDI

43'te Altay topu elinden kaçırdı. Amilton ceza sahası içinde topu önünde buldu. Vuruşunda milli kaleci gole izin vermedi. 56'da Osayi'nin kale önünden vuruşunu Boffin çıkardı.

KİM İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

57'de F.Bahçeli Kim'in kafa vuruşunu kale çizgisi üzerinden Güray uzaklaştırdı. 85'te Szalai'nin kafa vuruşunu Boffin çıkardı. 88'de Gökdeniz'in şutunu Altay kurtardı.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Devamında Gökdeniz'in şutu direği yaladı. 89'da Zajc'ın golüyle Fener öne geçti. 90'da Naldo'nun şutu Szalai'den döndü. Pozisyonunda devamında Valencia topu ağlara gönderdi.

ANTALYA'DAN PROTESTO

Antalya F.Bahçe'nin 2. golünden önce penaltı bekliyordu... Konuk ekipte futbolcular, 2. golün ardından hakeme tepki olarak maçın kalan bölümünde hareket etmediler ve bitiş düdüğünü beklediler.

İKİ TARTIŞMALI POZİSYON

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan maçta iki pozisyon çok konuşuldu. İlk olarak 26. dakikada Sarı-Lacivertliler'in Gustavo ile bulduğu gol, pozisyonnun öncesinde Tisserand'ın Amilton'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Bu karara F.Bahçe cephesi büyük tepki gösterdi. 90. dakikada ise Naldo'nun şutunda Szalai'ye F.Bahçe ceza sahası içinde çarpan topta Antalyasporlular penaltı bekledi. Pozisyonun devamında Fenerbahçe ikinci golü bulurken, Akdeniz ekibi VAR'ın devreye girmemesine uzun süre itiraz etti. Ancak tüm itirazlara rağmen karar değişmedi ve Attila Szalai'ye çarpan top penaltı olarak değerlendirilmedi.

MİN JAE KİM'DEN HARİKA BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan Min Jae Kim, performansıyla tam not aldı. Maça ilk 11'de başlayan ve 87 dakika sahada kalan Güney Koreli savunma oyuncusu 10 ikili mücadele kazanıp, 6 da hava top aldı. Kim'in kafayla kaleye gönderdiği bir şutu savunma çizgiden çıkarmıştı.

KİM'DEN GÜNEY KORE SELAMI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, dün Sarı-Lacivertli forma ile ilk maçına Antalyaspor karşısında çıktı. Güney Koreli savunmacı, maç öncesi kendisini tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlarına özgü selamlama şekliyle karşılık verdi.

MESUT ÖZİL'İN YERİNE MUHAMMED

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor maçında Mesut Özil'i kulübeye çekti. Pereira, Mesut'un yerine HJK Helsinki maçının kahramanı genç Muhammed Gümüşkaya'ya ilk 11'de şans verdi.

BUSE NAZ'A KADIKÖY'DE SEVGİ SELİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, maçtan önce sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü sporcusunun lehine tezahüratta bulundu.