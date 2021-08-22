SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan flaş Mesut Özil sözleri: Demek ki Mesut takıma giremiyor

Son dakika Fenerbahçe Antalyaspor maçı haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-0 kazandı. Mesut Özil ise ilk 11'de başlamadı.
A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor maçına yedek soyunan Mesut Özil ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Toroğlu, "Fenerbahçe'de bu takımda sahaya eğer Mesut Özil çıkmıyorsa, 'Vitor Pereira Mesut Özil'i oynatmıyor' demem.
Hocaya bakmam. Demek ki Mesut Özil bu takıma giremiyor.
Ben Mesut'a bakarım." dedi.