SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan flaş Mesut Özil sözleri: Demek ki Mesut takıma giremiyor

Son dakika Fenerbahçe Antalyaspor maçı haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-0 kazandı. Mesut Özil ise ilk 11'de başlamadı.

A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor maçına yedek soyunan Mesut Özil ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Toroğlu, "Fenerbahçe'de bu takımda sahaya eğer Mesut Özil çıkmıyorsa, 'Vitor Pereira Mesut Özil'i oynatmıyor' demem.