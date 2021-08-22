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    • 23.08.2021 00:28
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    SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan flaş Mesut Özil sözleri: Demek ki Mesut takıma giremiyor

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Mesut Özil, Antalyaspor maçına yedek başladı. Muhammed Gümüşkaya ise ilk 11'de yer aldı. A Spor'un tecrübeli yorumcusu Erman Toroğlu ise bu durumu "Fenerbahçe'de bu takımda sahaya eğer Mesut Özil çıkmıyorsa, 'Vitor Pereira Mesut Özil'i oynatmıyor' demem. Hocaya bakmam. Demek ki Mesut Özil bu takıma giremiyor" sözleriyle değerlendirdi.

    Toroğlu’ndan flaş Mesut Özil sözleri

    Son dakika Fenerbahçe Antalyaspor maçı haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-0 kazandı. Mesut Özil ise ilk 11'de başlamadı.

    A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor maçına yedek soyunan Mesut Özil ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Toroğlu, "Fenerbahçe'de bu takımda sahaya eğer Mesut Özil çıkmıyorsa, 'Vitor Pereira Mesut Özil'i oynatmıyor' demem.

    Hocaya bakmam. Demek ki Mesut Özil bu takıma giremiyor.

    Ben Mesut'a bakarım." dedi.

        Toroğlu, Mesut'un Helsinki maçı için dinlendirildiğinin hatırlatılması üzerine, "Mesut; karpuz mu, dinlenerek iyi olacak!

        Futbolcu oynayarak hazır olur. Hadi Atilla'yı oynatma o zaman." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Spor SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan flaş Mesut Özil sözleri: Demek ki Mesut takıma giremiyor
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