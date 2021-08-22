Sahada fenalaşan N’Sakala’ya ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı: Korku dolu anlar

Helal olsun sana Necip Uysal... Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'nın Gaziantep FK maçının 70. dakikasında sahada yaşadığı rahatsızlığı ilk olarak fark eden isim olan kaptan Necip, yedek kulübesinden sahaya bir anda fırlayarak takım arkadaşına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu hayati bir hamleye imza attı. Dilinin nefes almasını engelleyecek duruma gelmesi sonrası fenalaşan N'Sakala'ya ilk müdahaleyi yapan Necip, doktorlara da zaman kazandırdı. Ardından sahadaki görevi sağlık ekibi devraldı. N'Sakala ilk müdahelenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMADI

N'Sakala'ya yaptığı müdahale ile belki de takım arkdaşının hayatını kurtaran Necip, ambulans gelene kadar da bir an olsun Kongolu oyuncunun yanından ayrılmadı. Sporseverlerden alkış aldı.

BİR DOKTORLUK YAPMAMIŞTI...

Beşiktaş'ın saha içindeki jokeri olan Necip için sosyal medyada, "Bir doktorluk yapmadığı kalmıştı. N'Sakala'nın hayatını kurtardı" yorumları yapıldı.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Sahada fenalaşan N'Sakala'nın bilincinin ise açık olduğu belirtildi. Durumu iyi olan Kongolu futbolcudan gelen haber herkesi sevindirdi.

HERKESİN KALBİ ONUN İÇİN ATTI

N'Sakala'nın herkesi korkutan rahatsızlığı renkleri birleştirdi. Kongolu yıldızın hastaneye kaldırılmasının ardından hemen Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor sosyal medyadan 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

GEÇ GELEN AMBULANSA TEPKİ

N'Sakala yere yığılır yığılmaz herkes kenara el hareketi yapıp ambulans gelmesini işaret etti. Ancak ambulans yaklaşık 1 dakika gecikince futbolculardan çok büyük bir tepki geldi.