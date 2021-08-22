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    Kolasinac an meselesi! İngiliz medyasına göre Boşnak yıldız 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı

    Kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde flaş transferlerini açıklaması bekleniyor. Sarı- Lacivertlilerle ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İngilizlere göre Arsenal forması giyen Boşnak yıldız Sead Kolosinac için Mesut Özil transferinde olduğu gibi maaşının bir kısmını Arsenal ödeyecek.

    Kolasinac an meselesi

    Kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde flaş transferlerini açıklaması bekleniyor. Sarı- Lacivertlilerle ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İngilizlere göre Arsenal forması giyen Boşnak yıldız Sead Kolosinac için Mesut Özil transferinde olduğu gibi maaşının bir kısmını Arsenal ödeyecek. Boşnak sol kanat oyuncusu, sözleşmesinin erken feshi için İngiliz kulübüyle prensipte anlaşmaya vardı. Ada medyasına göre Kolasinac, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu 1.8 milyon Euro yıllık maaş+700 bin Euro bonus kazanacak. Arsenal, Haziran 2022'ye kadar Kolasinac'ın maaşının küçük bir kısmını ödeyecek.

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    Haberler Spor Kolasinac an meselesi! İngiliz medyasına göre Boşnak yıldız 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı
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