Herkes Helsinki’yi yıkan genç yıldızı konuşuyor! Muhammed Gümüşkaya Fener'e umut oldu

DAHA FAZLA ŞANSI HAK EDİYOR

Pereıra'nın direktifiyle takımda kalan Muhammed Helsinki'ye attığı gol ve harika oyunuyla bu sezon fazlasıyla şans bulacağının sinyalini verdi. Camiaya ve taraftara adeta umut oldu.

3 MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR

Sol ayaklı Muhammed Gümüşkaya on numara ve merkez orta saha dışında orta sahanın sağında da oynayabiliyor