Herkes Helsinki’yi yıkan genç yıldızı konuşuyor! Muhammed Gümüşkaya Fener'e umut oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 1. maçında 62. dakikada oyuna girip 65. dakikada Helsinki'yi yıkan golü atan 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya Türkiye'nin futbol gündeminin 1 numarası olmayı başardı.
Attığı harika golle parlayan Muhammed hakkkın birçok detay da gün yüzüne çıkmaya başladı.
MÜJDAT YETKİNER BULDU GETİRDİ
F.BAHÇE'DE yıllık 50 bin Euro'ya oynayan 20 yaşındaki Muhammed'i kulüpten gönderilen Müjdat Yetkiner'in 2016,4da keşfettiği ortaya çıktı. Muhammed Beylikdüzü'nden sıfır maliyetle alındı.
PEREİRA: BU ÇOCUK TAKIMDA KALSIN
Geçtiğimiz sezonu Boluspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya bir kez daha kiralanacaktı. Ancak Pereira son anda devreye girip "Bu çocuk takımda kalsın" dedi.