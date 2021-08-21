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    Herkes Helsinki’yi yıkan genç yıldızı konuşuyor! Muhammed Gümüşkaya Fener'e umut oldu

    Muhammed Gümüşkaya’yı kulüpten gönderilen Müjdat Yetkiner’in 2016’da keşfettiği ortaya çıktı. 50 bin Euro'ya oynayan 20 yaşındaki yıldız, Pereira'nın isteğiyle son anda kiralanmaktan vazgeçildi.

    50 bin Euro’luk kurtarıcı
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    UEFA Avrupa Ligi play-off turu 1. maçında 62. dakikada oyuna girip 65. dakikada Helsinki'yi yıkan golü atan 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya Türkiye'nin futbol gündeminin 1 numarası olmayı başardı.

    Attığı harika golle parlayan Muhammed hakkkın birçok detay da gün yüzüne çıkmaya başladı.

    MÜJDAT YETKİNER BULDU GETİRDİ
    F.BAHÇE'DE yıllık 50 bin Euro'ya oynayan 20 yaşındaki Muhammed'i kulüpten gönderilen Müjdat Yetkiner'in 2016,4da keşfettiği ortaya çıktı. Muhammed Beylikdüzü'nden sıfır maliyetle alındı.

    PEREİRA: BU ÇOCUK TAKIMDA KALSIN
    Geçtiğimiz sezonu Boluspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya bir kez daha kiralanacaktı. Ancak Pereira son anda devreye girip "Bu çocuk takımda kalsın" dedi.

        DAHA FAZLA ŞANSI HAK EDİYOR
        Pereıra'nın direktifiyle takımda kalan Muhammed Helsinki'ye attığı gol ve harika oyunuyla bu sezon fazlasıyla şans bulacağının sinyalini verdi. Camiaya ve taraftara adeta umut oldu.

        3 MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR
        Sol ayaklı Muhammed Gümüşkaya on numara ve merkez orta saha dışında orta sahanın sağında da oynayabiliyor

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        Haberler Spor Herkes Helsinki’yi yıkan genç yıldızı konuşuyor! Muhammed Gümüşkaya Fener'e umut oldu
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