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    Burak Elmas’tan şok eden sözler: TFF'nin içinde suç örgütü var

    Burak Elmas'ın federasyonla ilgili açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.. “Rizespor’un avukatı Oğulcan ile ilgili protokole , ‘TFF kurullarına açılan davadan vazgeçme’ maddesini eklettirdi. Galatasaray buna asla boyun eğmeyecek” "TFF bizi Marcao'nun cezası ile tehdit etmek istiyor. İçeride Galatasaray'a karşı bir lobi, hatta su ç örgütü var. G.Saray'a haraç kesemezsiniz"

    Burak Elmas’tan şok eden sözler: TFF’nin içinde suç örgütü var
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    Büyük savaş başladı... Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün Futbol Federasyonu hakkında şok edici açıklamalar yaptı. İşte Elmas'ın sözleri: "Oğulcan Çağlayan transferi ile ilgili çarşamba günü Rizespor'dan bize bir protokol geldi. Sözleşmedeki bir maddede, Tahkim Kurulu aleyhine bulunduğumuz suç duyurularından feragat etmemiz istendi. Yani federasyon ve kurulları da bu işin içinde. Galatasaray olarak bu suç duyurusundan asla vazgeçmeyeceğiz."

    ANLAŞMA MASADAN KALKMIŞTIR
    "RİZE ile anlaşma artık masadan kalkmıştır. Bu artık Galatasaray'ın en önemli davasıdır. İçeride Galatasaray'a karşı bir lobi var. Hatta bu bir suç örgütüdür. Galatasaray'a haraç kesemezsiniz."

    G.SARAY BUNA BOYUN EĞMEZ
    "G.SARAY'a karşı başlatılmış bir mücadele, diz çöktürme çabası var. Galatasaray buna asla boyun eğmeyecek, sonuna kadar mücadele edecek. Bizi Marcao'nun cezası ile tehdit etmeye çalışıyorlar."

    BUNU YAPANLAR EZİLECEKTİR
    "BURADAN herkesi uyarıyorum, Galatasaray çok köklü ve büyük bir camiadır. Haksız şekilde ceza verme çabalarının altında bunu yapmaya çalışanlar ezilir. Galatasaray bu savaşı kazanacaktır."

        FEDERASYONA DA DAVA AÇARIZ
        "G.SARAY bu davayı tüm gücüyle, takip edecektir. Sayın Nihat Özdemir yönetimindeki TFF'ye bir mesaj vermek istiyorum. Bu sorunu içlerinde çözmezlerse onlarla ilgili de dava açacağız."

        HARAÇ KESMEK İSTİYORLAR
        "Bizden bir haraç istiyorlar. Disiplin ve Tahkim, bu haracı Galatasaray'a baskıyla ödetmeye çalışıyor. edeli neyse ödemeye hazırız. Biz bu cesareti göstereceğiz. Galatasaray büyük bir camiadır."

        TAHKİM'E İTİRAZ ETMEYECEĞİZ
        Başkan Burak Elmas, "Marcao'ya verilen cezanın her ne kadar çok hakkaniyetsiz ve hukuk dışı olduğunu düşünsek de Tahkim Kurulu'na hiçbir itirazda bulunmayacağız" açıklamasını yaptı.
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