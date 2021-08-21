Burak Elmas’tan şok eden sözler: TFF’nin içinde suç örgütü var

G.SARAY BUNA BOYUN EĞMEZ

"G.SARAY'a karşı başlatılmış bir mücadele, diz çöktürme çabası var. Galatasaray buna asla boyun eğmeyecek, sonuna kadar mücadele edecek. Bizi Marcao'nun cezası ile tehdit etmeye çalışıyorlar."

BUNU YAPANLAR EZİLECEKTİR

"BURADAN herkesi uyarıyorum, Galatasaray çok köklü ve büyük bir camiadır. Haksız şekilde ceza verme çabalarının altında bunu yapmaya çalışanlar ezilir. Galatasaray bu savaşı kazanacaktır."