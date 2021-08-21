Burak Elmas’tan şok eden sözler: TFF’nin içinde suç örgütü var

Büyük savaş başladı... Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün Futbol Federasyonu hakkında şok edici açıklamalar yaptı. İşte Elmas'ın sözleri: "Oğulcan Çağlayan transferi ile ilgili çarşamba günü Rizespor'dan bize bir protokol geldi. Sözleşmedeki bir maddede, Tahkim Kurulu aleyhine bulunduğumuz suç duyurularından feragat etmemiz istendi. Yani federasyon ve kurulları da bu işin içinde. Galatasaray olarak bu suç duyurusundan asla vazgeçmeyeceğiz."
ANLAŞMA MASADAN KALKMIŞTIR
"RİZE ile anlaşma artık masadan kalkmıştır. Bu artık Galatasaray'ın en önemli davasıdır. İçeride Galatasaray'a karşı bir lobi var. Hatta bu bir suç örgütüdür. Galatasaray'a haraç kesemezsiniz."
G.SARAY BUNA BOYUN EĞMEZ
"G.SARAY'a karşı başlatılmış bir mücadele, diz çöktürme çabası var. Galatasaray buna asla boyun eğmeyecek, sonuna kadar mücadele edecek. Bizi Marcao'nun cezası ile tehdit etmeye çalışıyorlar."
BUNU YAPANLAR EZİLECEKTİR
"BURADAN herkesi uyarıyorum, Galatasaray çok köklü ve büyük bir camiadır. Haksız şekilde ceza verme çabalarının altında bunu yapmaya çalışanlar ezilir. Galatasaray bu savaşı kazanacaktır."