Beşiktaş'ta hedef sonuna kadar Gedson!

Beşiktaş, Benfica'nın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes için oldukça ısrarcı. Portekiz ekibiyle temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimini Gedson konusunda iştahlandıran bir faktör de aranan kritere uyması... 1999 doğumlu olan Portekizli futbolcunun transferi halinde hem rakibinin istediği bir oyuncuyu daha kadrosuna katmış olacak olan Beşiktaş hem de yabancı futbolcular için uygulanan kriteri de yerine getirmiş olacak. Beşiktaş, 97 doğum kriterine uyan bir isim transfer etmek için stoper ve orta saha için çalışıyor. Siyah- Beyazlılar, 1 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listelerinin verileceği tarihe kadar transferleri bitirecek... Bu sebeple genç orta saha Gedson için 1 hafta daha beklenecek. Aksi takdirde yeni isimlere yönelecek.