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    Sivasspor Avrupa Konferans Ligi play off turu ilk maçında Kopenhag’a 2-1 yenildi

    Temsilcimiz Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kopenhag 2-1 kazandı. Sivas 59'da James'in şık golüyle beraberliği yakaladı. 60'da Stage skoru belirledi.

    Sivas’ta tatsız gece

    UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a evinde 2-1 yenilerek avantajı rakibine verdi. 11. dakikada Sivasspor atağında Kayode'nin sağ çaprazdan şutu kale direğine çarptı.

    İLK YARIDA GOL SESİ YOK
    25'de Caner'in kafası az farkla auta çıktı. İlk yarı golsüz bitti. 55. dakikada köşe atışında Diks'in vuruşunda meşin yuvarlak Ali Şaşal'dan döndü. Dönen topla buluşan Diks Kopenhag'ı öne geçirdi: 0-1.

    YİĞİDO MAÇI ÇEVİREMEDİ
    59. dakikada Uğur'un ceza sahası içerisine ortasında James topu göğsüyle indirip, filelere gönderdi: 1-1. 60. dakikada Falk'ın ortasında Stage kafa vuruşuyla skoru belirledi: 1-2

    HAKAN ARSLAN: GALİBİYETE YAKIN OLAN BİZDİK
    Sivasspor kaptanı Hakan Aslan maçın geneline bakıldığında galibiyeti hakettiklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Kontrol bizdeyken gol yedik. Berbaberliği bulduk yine geriye düştük. Bu bizi biraz yıprattı. Ama yine de pozisyonlarımızç vardı. Üzgünüz. Rövanşta vazgeçmeyeceğiz" dedi.

    ÇALIMBAY: PES ETMEYECEĞİZ
    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Güçlü bir rakiple oynadıklarını belirten Çalımbay, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Kazanabilecek fırsatları bulduk. Bugün kaybettik ama pes etmeyeceğiz. Rövanşta aynı hataları yapmamalıyız" dedi.

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