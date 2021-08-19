Son dakika: PFDK cezayı kesti! Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya 8 maç...

Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumrukla saldıran Marcao'nun cezası belli oldu.
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'u 2-0'la mağlup ettiği maçın 63. dakikasında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.
KAFA VE YUMRUKLA SALDIRDI
Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na sinirlenip 50 metre koştu ve genç oyuncuya önce kafa atıp, ardından yumruklarını saydırdı.
PFDK CEZAYI AÇIKLADI
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.
PFDK'nın açıklamasında, 'GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.' ifadelerine yer verildi.