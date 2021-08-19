Son dakika: PFDK cezayı kesti! Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya 8 maç...

Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumrukla saldıran Marcao'nun cezası belli oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'u 2-0'la mağlup ettiği maçın 63. dakikasında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.