Muhammed Gümüşkaya attı Fener kazandı! Fenerbahçe 1-0 HJK Helsinki | MAÇ SONUCU

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırladı. Mücadeleyi Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Gustavo'nun uzaktan şutunda top kaleci Tannander'de kaldı.
22. dakikada Saksela'nın rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kullandığı duran topta karambolde altıpas önünde topu önünde bulan Jair'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28. dakikada Sosa'nın ortasında arka direkte topun gelişine Mesut'un şutunda top yandan dışarı çıktı.
31. dakikada Zajc'ın sol ayağıyla ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
İKİNCİ YARI
51'inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Rakiplerinden sıyrılarak sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Osayi-Samuel, pasını penaltı noktasına yakın bir noktadaki İrfan Can'a çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunma kaleye doğru yönelen topa savunma müdahale etti.
65'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.