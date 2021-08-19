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    • 19.08.2021 23:55
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    Muhammed Gümüşkaya attı Fener kazandı! Fenerbahçe 1-0 HJK Helsinki | MAÇ SONUCU

    Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırladı. Mücadeleyi Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazandı.

    Fener tura yakın!

    Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırladı. Mücadeleyi Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazandı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    19. dakikada Gustavo'nun uzaktan şutunda top kaleci Tannander'de kaldı.

    22. dakikada Saksela'nın rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kullandığı duran topta karambolde altıpas önünde topu önünde bulan Jair'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    28. dakikada Sosa'nın ortasında arka direkte topun gelişine Mesut'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

    31. dakikada Zajc'ın sol ayağıyla ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

    İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

    İKİNCİ YARI
    51'inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Rakiplerinden sıyrılarak sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Osayi-Samuel, pasını penaltı noktasına yakın bir noktadaki İrfan Can'a çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunma kaleye doğru yönelen topa savunma müdahale etti.



    65'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.

        Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        MUHAMMED GÜMÜŞKAYA İLK AVRUPA MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
        Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında sarı-lacivertli formayla ilk kez Avrupa maçına çıkarken, karşılaşmanın da tek golünü atarak takımını galibiyete taşıdı.

        Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe formasını Avrupa'da giydiği ilk maçında golle tanıştı. 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı. Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed, 65. dakikada 2 rakibini ekarte ederek uzaktan sert bir şutla topu filelere göndermeyi başardı.

        Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, genç futbolcuyu tezahüratlarla alkışladı.
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