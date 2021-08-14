Yılın bombası patlıyor: Batshuayi geliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi... Golcü transferi ile ilgili konuşan Yalçın, yönetimin bir süredir görüşmelerde bulunduğu Michy Batshuayi için, "Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak" diyerek transferini bittiğini ima etti. Yalçın'ın bu ifadeleri sonrası taraftarlar Belçikalı golcünün gelişini dört gözle beklemeye başladı.

TEİXEİRA'YI HAFTAYA KADROYA ALIRIZ

Sergen Yalçın, yeni transferleri Alex Teixeira'nın da çok kaliteli bir oyuncu olduğunu ve her sisteme uyum sağlayabileceğinis söyledi. Başarılı hoca, Brezilyalı 10 numara için, "Kendisinin fizik ve kilo olarak bir sorunu bulunmuyor. Haftaya Teixeira'yı kadroya alabiliriz" ifadelerini kullandı.

ERSİN DE OYNAR MERT GÜNOK DA

Yalçın imza aşamasında olan Mert Günok için de, "Mert çok önemli kaleci. Bizim de beğendiğimiz bir oyuncu. Türk olması çok önemli. Türk olmasa açıkçası almazdık. Bizim için kim oynamış önemli değil, biz herkesi oynatıyoruz. Ersin de oynar Mert de oynar. Kimin oynadığının çok fazla önemi yok" dedi.