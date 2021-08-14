Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Sorusu futbol gündemini takip edenler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar yaz transfer dönemi bitiş tarihine odaklandı. Bu sezon 13 ilden 20 takım mücadele edecek. Peki, Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2021 yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!