Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Sorusu futbol gündemini takip edenler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar yaz transfer dönemi bitiş tarihine odaklandı. Bu sezon 13 ilden 20 takım mücadele edecek. Peki, Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2021 yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül'de sona erecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.