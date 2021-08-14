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    • 14.08.2021 14:08
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    • 14.08.2021 14:08
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    Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2021 yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek?

    Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. 2021-2022 Süper Lig sezonu dün Beşiktaş- Rize maçıyla start verdi. 90 günlük hasretin sona ermesiyle birlikte yeni sezonda 13 ilden 20 takım mücadele edecek. Bu kapsamda en merak edilen konulardan biri yaz transfer dönemi oldu. Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesine çok az bir süre kaldı. Peki, Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2021 yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Transfer sezonu ne zaman kapanıyor 2021?

    Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Sorusu futbol gündemini takip edenler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar yaz transfer dönemi bitiş tarihine odaklandı. Bu sezon 13 ilden 20 takım mücadele edecek. Peki, Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2021 yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül'de sona erecek.

    "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

        SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR 2021-22?

        Süper Lig'de başlayacak 2021-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta tamamlanacak. Lig'de ikinci devre ise 7 Ocak 2022'de 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak. 2021-2022 sezonu 22 Mayıs 2022'de sona erecek.
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