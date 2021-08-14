Trabzonspor, Alanyaspor’un Yunan 6 numarası Siopis ile anlaştı

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda orta sahada özellikle defansif anlamda rekabetin artırılması için çalışmalar başlamıştı. Bu doğrultu da Alanyaspor'dan ayrılması gündemde olan Manolis Siopis ile görüşmeler başladı... Bordo-Mavili Yönetim, Alanyaspor kulübünden izin alarak oyuncuyla da bir görüşme yaptı ve futbolcu direkt olarak Trabzonspor'un sunduğu şartların önemli bir bölümünü kabul etti. Kulüpler arasında ise takas formülü masadan kalkarken yapılan bonservis pazarlıklarında ise rakamsal farklılıklar devam ediyor.

Alanyaspor'un 1 milyon 500 bin Euro talep ettiği, Trabzonspor'un ise en son 800 bin Euro seviyelerine çıktığı öğrenilirken aradaki farklılıkların kısa süre içerisinde sonuçlandırılıp transfere resmiyet kazandırılması bekleniyor. Alanyaspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan defansif orta saha oyuncusu Siopis, 27 yaşında ve Yunanistan milli takımında da görev yaptı. Geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada forma giyen Yunan orta saha oyuncusu Siopis, sadece 1 asistlik katkı yaptı.

BAKASETAS DEVREYE GİRDİ

Siopis ile transfer sürecinde görüşmeler yapan Trabzonsporlu Bakasetas'ın Bordo- Mavili kulüp hakkında çok olumlu görüşler belirttiği ifade edildi.